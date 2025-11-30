Belledo. Porte aperte per l’Open Day della Scuola Primaria “G. Oberdan”

Alla scoperta del plesso e delle attività

Grande partecipazione da parte delle famiglie

LECCO – Si è svolta con grande partecipazione l’attesa giornata di Open Day della Scuola Primaria “G. Oberdan” – Plesso di Belledo, che ha accolto numerosi bambini provenienti dalle diverse scuole dell’infanzia del Comune di Lecco.

La mattinata si è aperta con i saluti della capogruppo Sabrina Caputo e con l’esibizione del coro scolastico guidato dal maestro Giuseppe Caccialanza. L’intero plesso, insieme al maestro, sta preparando un evento natalizio molto atteso: un musical che verrà presentato in Sala Ticozzi il 19 dicembre. Il momento del coro, emotivamente coinvolgente per bambini e spettatori, ha creato da subito un clima di appartenenza, confermando quanto la musica sia un punto fermo dell’identità del plesso di Belledo.

A supporto di questa idea, genitori e bambini hanno potuto prendere parte al laboratorio musicale, nel quale i ragazzi di quinta si sono esibiti con gli strumenti che stanno conoscendo quest’anno insieme ai docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado “A. Stoppani”: violino con la prof.ssa Elena Filippini, pianoforte con la prof.ssa Cristina Pricca, percussioni con il prof. Mauro Salvador e chitarra con la prof.ssa Emilia Cappello.

Gli alunni di quinta hanno accompagnato i piccoli visitatori lungo il percorso dell’Open Day, in un simbolico passaggio del testimone che si concretizzerà a giugno. Le famiglie hanno così potuto scoprire gli ambienti scolastici e l’offerta formativa attraverso una ricca serie di laboratori.

Molto partecipata la lettura animata, proposta dalla classe seconda con la storia “A caccia dell’orso”. L’attività è stata arricchita dal contributo di alcuni alunni di terza che hanno presentato la versione inglese “We are going on a bear hunt”, trasformando il laboratorio in un momento bilingue.

Nel laboratorio di cucina, i bambini si sono divertiti a preparare la pizza insieme alle insegnanti, mostrando ai genitori dei futuri primini un ambiente molto attrezzato e pronto a far diventare gli alunni dei piccoli cuochi.

Il laboratorio cinema ha suscitato grande curiosità. Qui è stato presentato il progetto “ABCinema”, con il supporto di alcuni alunni di quarta, che per l’occasione si sono improvvisati piccoli registi, spiegando tecniche, trucchi visivi e idee alla base delle loro produzioni. I piccoli hanno potuto visionare i servizi del TG Oberdan dedicati (per ora) ai primi giorni di scuola e ai momenti dell’accoglienza, ma anche la proiezione dei video “Cinemagia”, ispirati al lavoro di Georges Méliès.

Non sono mancati il laboratorio motorio, che ha permesso ai bambini di esplorare la palestra e cimentarsi in piccoli percorsi guidati, e il laboratorio STEM e Coding, nel quale gli alunni delle classi terze hanno guidato i più piccoli attraverso un percorso fatto di cerchi e ostacoli, per poi ricrearlo utilizzando i BeeBot, imparando così a programmare movimenti e sequenze. Un altro gruppo ha sperimentato Homing, il dispositivo donato dal Politecnico di Lecco dopo la collaborazione al progetto Active3, esplorandone funzioni e potenzialità. Mentre i bambini di quarta hanno mostrato come utilizziamo gli iPad a scuola e hanno sfidato i piccoli visitatori a creare nuovi animali con l’app Tangram, unendo creatività e logica.

I genitori hanno potuto conoscere l’offerta formativa e l’organizzazione della scuola attraverso un momento dedicato solo a loro, durante l’open night che si è svolto mercoledì 26 novembre (momento al quale hanno partecipato molte persone, ascoltando le spiegazioni di una parte del corpo docente e della capogruppo).

L’Open Day si è concluso con grande soddisfazione da parte degli insegnanti, di tutto il personale scolastico e dei tantissimi alunni che hanno reso possibile questa mattinata di “porte aperte”, che hanno potuto condividere con famiglie e bambini l’entusiasmo, la creatività e la ricchezza progettuale che caratterizzano da sempre il plesso di Belledo: un ambiente educativo accogliente, vivace e aperto alla comunità.