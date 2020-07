Belledo. Via Cappella dei Morti dimenticata: rifiuti e inciviltà

Alcuni residenti ripuliscono ma torna tutto come prima

“Una via che è stata completamente dimenticata da tutti”

LECCO – “Una via ormai dimenticata da tempo”. Raccogliamo la segnalazione di un residente del rione di Belledo che denuncia la situazione di via Cappella dei Morti, una piccola strada che si stacca da via Santa Barbara e porta alla bellissima chiesetta di Sant’Alessandro.

“Purtroppo, per colpa di qualche incivile, la via è in condizioni pessime: mascherine abbandonate, rifiuti, deiezioni canine oltre a uno stato di incuria generale – racconta -. Un vero scempio in una via completamente dimenticata da tutti. Alcuni residenti si sono rimboccati le maniche e, più di una volta, hanno ripulito la zona ma l’ignoranza di certa gente persiste”.

Un vero peccato perché, soprattutto la domenica mattina, la via è molto frequentata da famiglie, bambini, residenti e non che vanno alla chiesa di Sant’Alessandro.