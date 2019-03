LECCO – Non si può che definire un successo la settimana intitolata allo sport che Synlab San Nicolò Lecco ha voluto dedicare ai suoi pazienti e, in generale, a tutti i cittadini lecchesi interessati. L’iniziativa è partita con una serata di approfondimento aperta al pubblico -che ha registrato il tutto esaurito- e si è conclusa con una giornata di open day -andati “sold out” in pochi giorni-, confermando come vincente la scelta di dedicare un’intera settimana al benessere e al movimento.

Il convegno rivolto al pubblico, nel quale si è parlato di mal di schiena, abitudini di vita scorrette e attività motorie che possono aiutare a prevenire questa fastidiosa patologia, ha rappresentato un momento per condividere con i cittadini presenti in sala l’idea che occorre guardare allo sport e, più in generale, all’attività fisica, come a uno strumento attraverso cui fare del bene al nostro organismo. La settimana ha visto anche la partecipazione attiva dei medici, chiamati a riflettere e confrontarsi sul tema delle patologie osteoarticolari, con focus sulla diagnostica e sulle terapie (incontro al quale hanno preso parte Medici di Famiglia e Specialisti). Il pubblico, invece, è tornato ad affollare gli spazi di Synlab San Nicolò venerdì, quando si sono susseguiti i numerosi appuntamenti fissati nell’ambito dell’open day gratuito dedicato alla valutazione dell’appoggio del piede, con un orientamento sull’eventuale diagnosi di piede piatto e sull’eventuale indicazione a ortesi plantare. Entrambi i convegni hanno registrato la preziosa presenza di Pierfranco Ravizza – Presidente Ordine Medici Lecco.

Ancora una volta Synlab San Nicolò si dimostra attivo #nelcuorediLecco, dedicando ai suoi cittadini un servizio completo, volto non solo all’offerta di prestazioni sanitarie, ma anche a rispondere alla sete di cultura e di informazione presente sul territorio. Da corso Carlo Alberto assicurano che l’anno si contraddistinguerà per altre iniziative gratuite rivolte alla cittadinanza sui temi più attuali di medicina e salute.