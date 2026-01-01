Benvenuti a Jeffrej e Federico, primo nato del 2026 e ultimo del 2025

Nel 2025 l’Asst di Lecco ha registrato 1.842 parti per un totale di 1.872 bimbi nati

Il saluto del prevosto di Lecco, dell’assessore Stefania Valsecchi e di Angelo Fontana di Telethon e Polisportiva Monte Marenzo

LECCO – Il primo nato del 2026 all’ospedale di Lecco si chiama Jeffrej Edoghhafe, nato alle ore 5.03 e pesa 4,030 kg, per la gioia di mamma Mondaj Ehigamusoe e papà Edoghhafe Pegace, residenti ad Airuno e di origine nigeriana. Mentre l’ultimo nato del 2025 è Federico Comi, nato alle ore 17.33 e pesa 3,230 kg; congratulazioni a mamma Giulia Mirella Tocchetti, a papà Nicolò Comi e al fratello Edoardo residenti a Caprino Bergamasco.

La festa è stata arricchita dalla presenza di don Bortolo Uberti, Prevosto di Lecco, che ha rivolto parole piene di affetto ai bambini e alle loro famiglie. Sono arrivati anche gli auguri di Stefania Valsecchi, Assessore alla Famiglia del Comune di Lecco, insieme al saluto e agli auguri del Sindaco Mauro Gattinoni, rendendo questo momento ancora più speciale.

A suggellare la festa la presenza di Angelo Fontana, rappresentante della Polisportiva Monte Marenzo e di Telethon, che ha donato ai genitori due cuori di cioccolato, uno al latte e uno fondente, della Fondazione Telethon: “Simbolo di amore, speranza e futuro, perché ogni figlio è un dono prezioso e il sorriso più grande della vita. Un ringraziamento sincero va all’équipe di ostetricia dell’ospedale di Lecco, che ogni giorno accompagna con competenza e cuore i primi istanti di vita, e in particolare alle ostetriche Maria Biondini e Maria Fossati, presenti a condividere questa emozione”.