Benvenuto 2025. Cittadini e turisti in centro città per festeggiare il Capodanno

Tanta la gente che si è ritrovata nonostante non fosse programmata alcuna festa

Intervento dei Vigili del Fuoco per un cestino dei rifiuti in fiamme davanti a Palazzo delle Paure

LECCO – Nonostante a Lecco non fosse programmata alcuna festa per il Capodanno, in tanti si sono ritrovati nelle piazze del centro città e sul lungolago per accogliere il 2025. Tra coloro che si sono ritrovati a festeggiare il nuovo anno, molti erano turisti stranieri giunti nel capoluogo per trascorrere qualche giorno di vacanza.

Luci, colori e botti hanno animato il centro allo scoccare della mezzanotte, sempre suggestivo lo scorcio sulla baia del lago dove si sono potuti apprezzare anche alcuni fuochi artificiali. Non è mancato nemmeno l’intervento dei Vigili del Fuoco per un cestino dei rifiuti in fiamme nei pressi di Palazzo delle Paure.

Nonostante l’episodio, tutto si è svolto in clima festoso con il lungolago che era stato chiuso al traffico per consentire a turisti e cittadini di godersi il momento di festa. Ricordiamo che oggi, 1 gennaio, è in programma il concerto con l’orchestra di Bellagio fissato per il pomeriggio alle 15.30 in sala Don Ticozzi.

(Ringraziamo Sandro Menegazzo per il servizio fotografico)