Biblioteca no limits, ecco l’ausilioteca. La presentazione in anteprima

Mercoledì mattina la nuova dotazione di ausili per utenti con disabilità cognitive verrà presentata a scuole e associazioni

“Per una biblioteca sempre più inclusiva”

LECCO – In occasione dell’inizio dell’anno scolastico, in collaborazione con l’impresa sociale Girasole e la cooperativa La Vecchia Quercia, la biblioteca civica di Lecco presenterà in anteprima alle scuole e alle associazioni locali la nuova dotazione di ausili, che contribuiranno a rendere i servizi più accessibili e inclusivi, migliorando l’esperienza di studio e di consultazione. L’ausilioteca, dotata di una serie di strumentazioni e software avanzati, progettati per rispondere a esigenze diversificate e garantire a tutti i cittadini pari opportunità di accesso ai servizi della biblioteca, migliorando l’accessibilità all’informazione e alla conoscenza e facilitando l’utilizzo delle risorse documentarie, è stata realizzata grazie al progetto “Biblioteca No Limits”, finanziato con fondi Pnrr – NextGenerationEU.

Così gli assessori alla Cultura e al Wefare del Comune di Lecco Simona Piazza ed Emanuele Manzoni: “La biblioteca mette disposizione una significativa dotazione di ausili grazie al finanziamento del progetto ‘Biblioteca no limits’ dedicato alle persone con disabilità. Questo rientra in una strategia culturale mirata a promuovere l’accesso ai servizi bibliotecari, all’informazione e alla conoscenza per tutti, rendendo la biblioteca sempre più aperta, inclusiva e in grado di accogliere le diversità, contribuendo così al miglioramento della qualità della vita. Si tratta di un risultato rilevante che la biblioteca sta perseguendo, non solo in termini di conservazione, catalogazione e consultazione, ma anche attraverso una collaborazione costante con realtà no profit locali e altri servizi, con l’obiettivo di essere sempre più inclusiva. La biblioteca infatti è un luogo di incontro, di convivenza e di apertura, molto più di un luogo dove trovare libri; è un luogo terzo, libero, dove le persone possono incontrarsi, dialogare, crescere. È un punto focale della vita cittadina, un crocevia di storie, idee e culture. Qui, le generazioni si incontrano, imparano l’una dall’altra, e insieme contribuiscono a rafforzare il senso di comunità, una comunità che guarda avanti, che investe nella cultura e nella solidarietà”.

La presentazione si svolgerà mercoledì 25 settembre alle ore 11.30 in biblioteca (via Bovara 58). QUI la locandina, per maggiori informazioni è possibile scrivere a biblioteca@comune.lecco.it.