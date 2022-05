Festival della Sostenibilità: successo per l’iniziativa organizzata alla Piccola

Un focus anche sulla strada scolastica che sarà realizzata in via Grandi: “Una mobilità diversa è possibile”

LECCO – Un vero e proprio laboratorio di educazione stradale con un percorso dedicato alle biciclette che i bambini hanno potuto effettuare sotto l’occhio vigile degli agenti della Polizia Locale di Lecco che, in maniera teorica e pratica, hanno potuto mostrare le principali regole di come si affronta la strada in sella a una due ruote. Una bellissima iniziativa, molto partecipata, quella che si è svolta nella mattinata di oggi, sabato 14 maggio, nell’area della Piccola grazie alla collaborazione tra Polizia Locale e Fiab LeccoCiclabile nell’ambito delle iniziative del Festival della Sostenibilità 2022.

“Dopo aver spiegato le regole principali di come si affronta la strada in bicicletta, i bambini hanno potuto cimentarsi nel percorso in bicicletta. A tutti è stata consegnata una patente con alcuni gadget – ha spiegato il comandante della Polizia Locale di Lecco Monica Porta -. Abbiamo predisposto anche dei cartelloni riguardanti la strada scolastica che a breve verrà predisposta in via Grandi davanti alla scuola Stoppani“.

Proprio la prossima settimana la strada scolastica verrà presentata a genitori e studenti: “La strada scolastica è una nozione nuova del codice della strada – ha spiegato la comandante -. L’obiettivo è quello di mettere in sicurezza gli astudenti nella fase di entrata e uscita dalla scuola, andando a rivedere tutti gli spazi per ristabilire le priorità rispetto alla disciplina in vigore oggi. In sostanza via Grandi diventerà Zona 30 e verranno installati dei cuscini berlinesi (particolari dissuasori di velocità diversi dai classici dossi, ndr) per cui è stata chiesta un’autorizzazione specifica al Ministero che ne ha autorizzato la sperimentazione. La strada, poi, non avrà più un andamento rettilineo in modo da poter creare ampi spazi di attesa per gli studenti. Una scelta volta a dare priorità alla sicurezza degli studenti e a una mobilità alternativa all’auto”.

Piedibus, bus gratis per i giovani e, adesso, una strada scolastica, fanno parte del percorso intrapreso dall’amministrazione Gattinoni e, in particolare dall’assessore Renata Zuffi, per offrire ai cittadini una visione diversa che favorisca un cambio radicale di mentalità che possa portare a preferire mezzi alternativi (magari sostenibili) all’automobile.

Un messaggio importante che anche i rappresentanti di Fiab LeccoCiclabile hanno contribuito a diffondere: “Questi momenti educativi sono molto importanti per la nostra associazione perché avvicinano i bambini, e quindi anche le famiglie, al giusto rapporto con la città e la circolazione. Una mobilità diversa è possibile, ma è necessario lavorare su due fronti importanti: quello delle infrastrutture adeguando la città, nel limite del possibile, affinché si agevoli chi va in bici o a piedi; poi è importante cambiare i comportamenti delle persone spiegando che per gli spostamenti brevi si possono utilizzare autobus, biciclette oppure andare a piedi. Sarebbe importante pensare alla propria giornata e alla propria mobilità in modo diverso. Ci vorrà del tempo ma credo sia un momento propizio perché c’è maggior sensibilità da parte di tutti. Ad esempio noi lavoriamo molto con le scuole e abbiamo cominciato a fare anche molte gite scolastiche in bicicletta il che, oltre al basso costo per le famiglie, è divertente e permette di conoscere l’ambiente in modo lento”.

Sempre nell’area della Piccola è stato possibile effettuare test gratuiti con i nuovi monopattini elettrici ed effettuare una corsa con il bus elettrico a emissioni zero a cura di Iveco e EnelX che, speriamo nel più breve tempo possibile, potremo veder girare anche nella nostra città.

All’appuntamento era presente anche l’assessore del comune di Lecco Giovanni Cattaneo che ha lavorato con l’assessore Renata Zuffi per questo nuovo appuntamento: “All’interno del Festival della Sostenibilità abbiamo voluto inserire questo momento sulla mobilità, soprattutto la mattinata di oggi era dedicata all’educazione rivolta ai più piccoli. Grazie alla collaborazione con Fiab LeccoCiclabile e alla disponibilità della Polizia Locale abbiamo potuto organizzare questo momento. Stiamo puntando molto sui tragitti casa-scuola senza auto ma con piedibus e bus gratis, sperando che i giovani si abituino sempre più a muoversi per la città in bici. E oggi, con la diffusione delle bici elettriche, anche la vecchia preoccupazione che Lecco è in salita verrà superata”.

