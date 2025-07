Bici e monopattini in centro: “Pedoni a rischio, servono più controlli”

In consiglio comunale la segnalazione del consigliere Marco Caterisano

“Bici e monopattini sfrecciano nelle piazze cittadine mettendo a rischio i pedoni”

LECCO – Convivenza sempre più “difficile” tra pedoni, biciclette e monopattini nel centro storico di Lecco. A sollevare la questione lunedì sera in consiglio comunale è stato il consigliere Marco Caterisano (Fratelli d’Italia), che ha posto l’accento sui problemi di sicurezza legati all’uso spesso scorretto di questi mezzi in aree molto frequentate come le piazze del centro città, in particolare da famiglie, bambini e anziani.

“Le bici e i monopattini sfrecciano nelle piazze del centro – ha dichiarato Caterisano – creando situazioni di pericolo, anche se finora non ci sono stati incidenti gravi. Serve regolamentare l’utilizzo di questi mezzi e aumentare i controlli. Ritengo indispensabili i pattugliamenti a piedi nel centro storico.”

L’assessora alla Polizia Locale Simona Piazza ha ribadito che l’attività di controllo è già in corso: “I pattugliamenti vengono effettuati regolarmente, anche a piedi, e in forma interforze in giorni e orari prestabiliti. Dove possibile, vengono comminate sanzioni per le infrazioni rilevate, continueremo a vigilare”.

Sulla questione è intervenuta anche l’assessora alla Mobilità Renata Zuffi, che ha collegato il problema al più ampio tema della riorganizzazione del centro cittadino: “Nel Piano della Mobilità Sostenibile stiamo ripensando l’area centrale per trasformarla in area pedonale, proprio per evitare la promiscuità tra pedoni e ciclisti. Quando sarà attuato anche il Piano della Sosta e saranno emessi i relativi decreti attuativi, potremo valutare meglio anche le modalità di sanzione.”

Zuffi ha inoltre annunciato un primo punto di verifica fissato per il 10 agosto con la società incaricata del servizio di sharing dei monopattini, il cui utilizzo è stato al centro del question time dell’ultimo consiglio comunale (leggi qui): “Faremo un bilancio del primo mese per valutare come gestire al meglio il servizio, se incentivarlo o limitarlo in alcune aree. Non è escluso – ha aggiunto – che si decida di restringere l’uso nelle piazze del centro, vietandole ai monopattini”.