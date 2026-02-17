Bilanci e benemerenze: AVIS Comunale Lecco al voto in assemblea

Sabato 21 febbraio alle 9.30 all’Auditorium della Camera di Commercio Como-Lecco in via Tonale

LECCO – L’AVIS Comunale Lecco chiama a raccolta i propri associati per l’assemblea annuale, passaggio centrale della vita democratica dell’associazione, chiamata a tracciare un bilancio dell’attività svolta nel 2025 e a delineare gli obiettivi per l’anno in corso. L’appuntamento è fissato per sabato 21 febbraio 2026, alle 9.30, all’Auditorium della Camera di Commercio Como-Lecco.

Nel corso dell’incontro i soci saranno chiamati a esaminare l’operato del Consiglio Direttivo, ad approvare il bilancio consuntivo 2025 e a ratificare il bilancio di previsione 2026, oltre a eleggere i delegati alle assemblee di livello provinciale, regionale e nazionale. Spazio anche alla consegna delle benemerenze, riconoscimento riservato ai donatori che si sono distinti per impegno e continuità.

“L’assemblea annuale rappresenta un momento di grande importanza per la nostra associazione – sottolinea Mario Todeschini, presidente di AVIS Comunale Lecco – È l’occasione per ringraziare tutti i volontari donatori che con il loro gesto solidale garantiscono ogni giorno la disponibilità di sangue ed emocomponenti per i pazienti che ne hanno bisogno. È anche il momento in cui, insieme, facciamo il punto sui traguardi raggiunti e pianifichiamo le iniziative future per sensibilizzare sempre più cittadini all’importanza della donazione.”

Sezione locale dell’Associazione Volontari Italiani del Sangue, l’AVIS Comunale di Lecco opera sul territorio come realtà privata senza scopo di lucro, promuovendo la donazione volontaria, anonima, gratuita e periodica. Pur mantenendo autonomia giuridica, è inserita nella rete associativa che comprende l’AVIS Provinciale di Lecco, l’AVIS Regionale Lombardia e l’AVIS Nazionale. Le donazioni vengono effettuate al Centro Trasfusionale dell’Ospedale “A. Manzoni” di Lecco.

All’assemblea di sabato soci impossibilitati a partecipare potranno farsi rappresentare con delega scritta, fino a un massimo di cinque deleghe per ciascun associato. Al termine dei lavori è previsto un momento conviviale con aperitivo rivolto a tutti i partecipanti.