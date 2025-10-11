Bilancio positivo per i servizi integrati treno-battello durante la chiusura estiva della linea ferroviaria

Servizi integrati treno-battello registrano un boom di passeggeri durante la sospensione estiva della linea Lecco–Colico

“Il servizio sostitutivo con autobus sulla tratta Lecco–Colico si è dimostrato efficace”

LECCO – Nei giorni scorsi si è svolto il Tavolo tecnico della mobilità e del trasporto pubblico locale, convocato dalla Provincia di Lecco, con la partecipazione di rappresentanti di Agenzia TPL, Trenord, Navigazione Laghi e Camera di Commercio Como-Lecco.

Trenord ha evidenziato che, nonostante la complessità del contesto, la sospensione estiva della circolazione dei treni sulla tratta Lecco–Colico–Sondrio–Tirano ha avuto una gestione positiva. Nei tre mesi del periodo estivo, gli autobus sostitutivi hanno percorso quasi un milione e mezzo di chilometri, con l’impiego di 60 autisti al giorno per un totale di 200 corse quotidiane.

La chiusura ferroviaria nel tratto Lecco–Colico ha portato a un incremento dell’utenza sul servizio ferroviario: Trenord ha infatti registrato un aumento del 30% delle vendite del Tour del primo bacino del lago, con 710 biglietti venduti nel 2025 rispetto all’anno precedente.

Un incremento significativo si è registrato anche per l’offerta Viandante via lago, servizio integrato treno/battello, con 3.400 biglietti venduti rispetto ai 300 dell’anno precedente. In questo contesto, è emerso che il 95% dell’utenza proviene da punti di accesso alternativi a Lecco (Milano, Sesto, Monza, Voghera e Como), confermando l’attrattività del lago e, in particolare, della sponda lecchese del Lario.

Navigazione Laghi ha segnalato un’alta affluenza sui servizi di trasporto via lago da Lecco a Bellagio, con oltre 600 passeggeri al giorno. La doppia navetta nei fine settimana è stata garantita fino al 5 ottobre scorso.

In futuro, Navigazione Laghi intende investire sul ramo di Lecco, considerato ricco di potenzialità, con l’obiettivo di ridurre il traffico stradale e garantire collegamenti via lago sicuri ed efficienti.

“Un ringraziamento particolare a Trenord, Navigazione Laghi e Agenzia TPL, che continuano a credere nell’importanza del Tavolo tecnico come momento di sintesi e confronto per offrire al territorio risposte strutturate, ascoltando le esigenze di tutti i soggetti coinvolti – sottolinea la Presidente della Provincia di Lecco, Alessandra Hofmann – I risultati positivi dei servizi integrati introdotti dimostrano che siamo sulla strada giusta: le progettualità pensate negli anni scorsi, come il Viandante via lago, si sono rivelate vincenti grazie alle interlocuzioni continue e costruttive tra le varie parti. I principi e il metodo su cui si fonda il Tavolo tecnico permettono di sviluppare un sistema di mobilità integrata e sostenibile, in cui Navigazione Laghi è parte attiva del trasporto pubblico locale”.

“In occasione della chiusura della linea ferroviaria – commenta il Vicepresidente e Consigliere delegato a Infrastrutture, Viabilità, Trasporti e Mobilità, Mattia Micheli – la Provincia di Lecco ha svolto un ruolo di coordinamento, agendo come soggetto attivo nel rappresentare le necessità e le richieste dei Sindaci dei Comuni maggiormente interessati. Gli investimenti in corso da parte di RFI alle stazioni di Varenna e Perledo miglioreranno certamente la qualità del servizio e l’attrattività del territorio. Il servizio sostitutivo con autobus sulla tratta Lecco–Colico si è dimostrato efficace, anche durante i recenti eventi calamitosi che hanno interessato la linea ferroviaria e la SS36 ad Abbadia Lariana”.