“Bilingui si nasce o si diventa?”: serata di approfondimento al Volta

Mercoledì 4 febbraio alle 20.30 l’appuntamento aperto al pubblico

Al centro, i falsi miti sul bilinguismo e le opportunità educative, con la professoressa Francesca Foppolo

LECCO – Un incontro aperto al pubblico per fare chiarezza sul bilinguismo, tra convinzioni diffuse e dati scientifici aggiornati. Mercoledì 4 febbraio, alle 20.30, il Collegio Arcivescovile Volta di Lecco ospiterà la serata dal titolo “Bilingui si nasce o si diventa? Falsi miti, tanti percorsi, grandi opportunità”, pensata per approfondire cosa significhi davvero crescere e diventare bilingui.

L’appuntamento si aprirà con l’intervento di don Valerio Brambilla, rettore del Collegio Volta, e vedrà come relatrice principale la professoressa Francesca Foppolo, professoressa associata di Linguistica all’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Nel corso della serata verranno affrontate alcune delle domande più frequenti sul tema: che cosa vuol dire essere bilingue, quando si può iniziare un percorso bilingue, quali fattori incidono realmente sull’apprendimento e quali aspettative siano realistiche.

Nel suo intervento, la professoressa Foppolo proporrà una riflessione basata sulle più recenti ricerche scientifiche sul bilinguismo, con l’obiettivo di offrire una panoramica chiara e accessibile sui diversi percorsi possibili. Particolare attenzione sarà dedicata allo smontare alcuni falsi miti ancora molto diffusi, fornendo a genitori ed educatori strumenti utili per orientarsi con maggiore consapevolezza nelle scelte educative, dalla prima infanzia all’adolescenza. L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza.