Bione, al via i lavori per la pista indoor e la nuova illuminazione

Con il nuovo anno, partono ulteriori lavori per la sistemazione del centro sportivo

Si realizza il rettilineo d’atletica al coperto, nuove luci per il campo di rugby

LECCO – Prenderanno il via questo mese, gennaio, nuovi interventi di sistemazione delle aree esterne del centro sportivo Bione di Lecco: in particolare dovrebbe iniziare in queste settimane i lavori di realizzazione del rettilineo indoor e l’installazione delle nuove luci attorno alla pista di atletica che illumineranno il campo da rugby.

Interventi, predisposti in collaborazione tra gli assessorati ai Lavori Pubblici e allo Sport, che sono parte del ‘pacchetto’ di finanziamenti per ben 2 milioni di euro ottenuti da Regione Lombardia per il centro sportivo cittadino. Sono stati investiti circa 290 mila euro per il rifacimento dell’illuminazione della pista d’atletica attorno al campo di rugby, con il posizionamento di quattro torri faro. Una novità importante che, spiegano dal Comune, consentirà lo svolgimento di partite serali.

Ammontano invece a 330 mila euro i contributi spesi per la realizzazione di un rettilineo indoor di 60 metri per l’atletica, con le postazioni ai lati per il salto in lungo e per il salto in alto o con l’asta. I lavori erano stati assegnati a fine novembre e dovrebbero concludersi entro l’estate.

Inoltre, da febbraio inizieranno anche i lavori di rifacimento degli spogliatoi del campo 1, gli ultimi che mancano da rimettere a nuovo. L’attuale struttura sarà abbattuta e sostituita con due blocchi da quattro spogliatoi e due per gli arbitri.

Il rifacimento completo del centro sportivo, in modo particolare degli impianti interni, dipenderà invece dall’esito di una proposta avanzata da una cordata di operatori del settore, al vaglio dell’amministrazione comunale.