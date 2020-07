Bione, da lunedì riaprono piscina e palazzetto sportivo

Nelle scorse settimane erano stati aperti gli spazi esterni e la sala fitness

Il centro sportivo torna ad essere a disposizione ‘a pieno regime’

LECCO – Il Comune di Lecco e la Società In Sport S.R.L. S.S.D. informano la Città che, dopo la parte esterna e la sala fitness, anche la piscina e gli spogliatoi del Centro Sportivo Comunale Al Bione riapriranno dopo l’emergenza Covid-19.

Dal 20 luglio, in sicurezza per il personale e per gli utenti, saranno disponibili agli sportivi e a tutti i cittadini la piscina e gli spogliatoi: nelle ultime settimane sono state ultimate le operazioni di sanificazione e di adeguamento a tutte le norme e ai protocolli previsti e i lavori di ammodernamento della struttura. Nel periodo estivo proseguiranno le manutenzioni.

“Contestualmente riapre al pubblico anche il Palazzetto dello Sport: in questo modo il Centro Sportivo ritorna ad essere a disposizione a pieno regime per gli utenti e per i cittadini” hanno fatto sapere l’assessore allo Sport Roberto Nigriello e l’amministratore delegato In Sport Paolo Mele.

Sul sito internet www.insportsrl.it/lecco e sulla pagina Facebook “In Sport Lecco” verranno pubblicati puntualmente e progressivamente tutti gli aggiornamenti riguardanti gli orari di apertura.