Bione, dai privati una nuova proposta di riqualifica: “In corso le valutazioni”

Il sindaco Gattinoni: “Proposta più dimensionata dal punto di vista economico, la stiamo vagliando”

A giugno apre il bando regionale per i centri sportivi, Torri: “In città tante altre esigenze oltre al Bione”

LECCO – E’ pervenuta nelle scorse settimane una proposta progettuale per la riqualifica del Centro Sportivo Comunale Al Bione, a “firmarla” una cordata di privati con ipotesi di project leasing.

Il tema è emerso ieri sera, lunedì, in Consiglio Comunale, sollevato dal consigliere comunale Corrado Valsecchi (Appello per Lecco) durante le domande di attualità: “Ricordo che l’amministrazione aveva espresso un parere chiaro sul project leasing, vorrei sapere se avete cambiato idea” ha chiesto. A rispondere il sindaco Mauro Gattinoni che ha confermato la richiesta giunta da una cordata di privati, la stessa che faceva capo al gruppo Intesa. “La proposta – ha detto – è ancora quella di project leasing, ma preciso che il rigetto del precedente progetto era dipeso non dalla formula di contratto quanto dall’enormità della cifra richiesta. La nuova proposta, tenendo conto delle indicazioni date dal Comune, è decisamente più dimensionata in termini economici. La stiamo valutando dal punto di vista tecnico, procedurale e giuridico”.

L’auspicio condiviso è che la proposta possa sbloccare l’attesa riqualifica del centro sportivo comunale. Dopo il fallimento del project leasing con i privati, all’inizio dello scorso anno il Comune aveva emendato il bilancio, stanziando 120 mila euro per uno studio di fattibilità di alternative progettuali. Per aiutare i candidati progettisti gli uffici avevano steso una bozza di documento contente le diverse proposte ritenute essenziali sia per le aree interne che esterne del centro sportivo, poi era stata indetta una prima manifestazione di interesse per individuare il progettista. A fine marzo scorso, sempre in consiglio comunale, l’amministrazione aveva fatto sapere che delle sei offerte ammesse nessuna aveva ottenuto il punteggio necessario per portare a termine lo studio di fattibilità.

Sul Bione è intervenuto anche il consigliere FdI Filippo Boscagli: “Tralasciando il tema delle manutenzioni sul quale abbiamo già espresso le nostre considerazioni (leggi qui), volevo avere novità sul bando regionale per i centri sportivi al quale il Comune vorrebbe partecipare per ottenere utili finanziamenti”. “Il bando – ha fatto sapere l’assessore allo Sport Emanuele Torri – è stato pubblicato lo scorso fine settimana, le candidature apriranno a inizio giugno. Al momento sono in corso interlocuzioni tra gli uffici per vagliare il progetto migliore da candidare. Sarebbe facile pensare ad un progetto in grado di convogliare risorse sul centro sportivo ma è anche vero che in città ci sono altre esigenze, penso alla palestra di via Cantarelli ma anche a tante palestre scolastiche che hanno bisogno di manutenzione. Valuteremo che progetto presentare”.