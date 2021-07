Assegnato a Lecco il finanziamento regionale per interventi alla foce del Bione

Si progetta la rinaturalizzazione della zona di fiume. L’assessore: “Diventerà un’oasi naturale fruibile dai cittadini”

LECCO – Recuperare le sponde e combattere l’inquinamento delle acque: per promuovere questi interventi Regione Lombardia ha assegnato al Comune di Lecco 1.500.000 euro per la rinaturalizzazione della foce del Bione.

La proposta, spiegano dal Comune, introdurrà cambiamenti significativi per le sponde: se da un lato discese leggere all’acqua permetteranno di approfittare del luogo per una sosta o per l’osservazione di piante ed animali, dall’altro il ridisegno naturale del corso del torrente migliorerà la circolazione dei materiali solidi e la capacità di depurazione dell’acqua. Questa infatti, rimarcano dal municipio, è l’occasione di riformare lo spazio del corso d’acqua nella sua ultima sequenza, che si iscrive in un ambiente urbano meno urbanizzato dei precedenti, dove si potranno ricreare paesaggi ed ecosistemi.

“L’intervento è strategico – commenta l’assessore all’Ambiente del Comune di Lecco Renata Zuffi – per dare inizio a un recupero, certamente non di breve periodo, ma sicuramente rilevante a livello di sostenibilità: la rinaturalizzazione della foce porterà alla valorizzazione di un’area davvero meravigliosa che diventerà un’oasi naturale aperta al pubblico. L’area del Bione prossima al Parco Adda Nord, costituirà un passaggio attrattivo importante che renderà il nuovo Waterfront ancora più interessante e significativo per tutti i cittadini lecchesi e per una vocazione turistica veramente green”.

Questo importante investimento si aggiunge ai 350.000 euro ottenuti dal Dipartimento per le Politiche Antidroga per il contrasto all’emergenza incidenti stradali attraverso politiche di prevenzione giovanile su consumo di alcool e droghe e ai 25.000 euro che Fondazione Cariplo ha riconosciuto al Comune di Lecco attraverso il “Progetto ECO: Economia di Comunità” a favore di imprenditoria giovanile e strategie green.

“Una settimana di risultati concreti per il Comune di Lecco per un totale di finanziamenti ottenuti per quasi 2 milioni di euro – aggiunge il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni –. Questi sono i primi effetti ottenuti grazie all’attuazione della progettazione integrata Questi sono i primi effetti dell’attuazione della progettazione integrata”.