Bione. Il campo 5 diventerà il nuovo spazio dedicato agli eventi

Intervento per trasformarlo in un’area adatta ad accogliere le manifestazioni

I lavori prenderanno il via a fine febbraio per concludersi a fine marzo con l’arrivo del Luna Park

LECCO – Nuova destinazione per il campo 5 del centro sportivo Al Bione: a partire da fine mese lo spazio verrà riorganizzato per predisporre una nuova area eventi e spettacoli viaggianti.

“Si tratta di una novità importante – spiegano gli assessori Maria Sacchi e Giovanni Cattaneo – che ci consente di valorizzare uno spazio rimasto inutilizzato per molti anni, predisponendo un’area spettacoli viaggianti che mancava da tempo in città e allargando le potenzialità della zona di Rivabella, in linea con il nostro obiettivo di attrezzare i 10km del lungolago con diverse proposte. In questo caso puntiamo a offrire uno spazio per concerti ed eventi per i più giovani ma anche un’area in cui poter ospitare iniziative per le famiglie come nel caso del tradizionale luna park nel periodo pasquale”.

La nuova Area Eventi verrà realizzata grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale e la società Sport Plus srl ssd che gestisce il centro sportivo comunale: l’intervento di manutenzione e adeguamento prevede un investimento di 50mila euro, sostenuto all’80% dal Comune e al 20% dal gestore.

Nel dettaglio il progetto prevede la creazione di un nuovo varco per l’accesso pedonale, la sostituzione di una parte della recinzione che delimita il campo dalla zona dove sorgerà la nuova caserma dei Vigili del Fuoco, la rimozione delle porte da calcio e delle panchine ormai inutilizzate, la pulizia e sistemazione di alcuni tratti di vegetazione, la messa in sicurezza delle vie di fuga e il ripristino del confine con la zona della ciclabile e delle altre aree del centro sportivo.

I lavori prenderanno il via a fine febbraio per concludersi a fine marzo in concomitanza con l’installazione delle attrazioni del Luna Park.