Bione, proseguono i lavori per il nuovo svincolo. Da lunedì chiude il parcheggio

L’opera per collegare la viabilità esistente al nuovo ponte in costruzione prevede la realizzazione di due nuove rotonde

I lavori termineranno entro la fine dell’anno, poi le opere di finitura

LECCO – Stanno avanzando senza particolari intoppi i lavori per la realizzazione del nuovo svincolo in località Bione per adeguare la viabilità esistente al Quarto Ponte in costruzione. Un cantiere complesso (qui l’iter) ma che finora non ha incontrato problemi strutturali o impiantistici tali da compromettere le scadenze. Il termine dei lavori principali è infatti confermato per il 31 dicembre 2025, con le opere di finitura che proseguiranno nei primi mesi del 2026.

L’unica criticità aperta, fanno sapere da Palazzo Bovara, riguarda un tubo del gas situato in prossimità dell’ingresso al centro sportivo, per il quale è necessaria un’autorizzazione da parte dei titolari dell’impianto. Il tubo in questione non può restare nella posizione attuale e occorre l’autorizzazione per spostarlo o interrarlo. Fino alla risoluzione di questo nodo, l’accesso al Bione avviene esclusivamente dal parcheggio ex nomadi, tra i campi 1 e 2.

Due nuove rotatorie e collegamento con la SS36

Il progetto prevede la realizzazione di due rotatorie ed è finanziato con 4 milioni di euro dalla Regione. La più grande, del diametro di circa 60 metri, fungerà da snodo per collegare le rampe della SS36 – sia quella attuale in direzione del Ponte Manzoni che quella futura del Quarto Ponte – con la viabilità esistente. Più avanti, tra via Buozzi e via Ticozzi, sorgerà invece una rotonda più piccola destinata ai mezzi che dovranno effettuare inversione senza proseguire verso Lecco-Bergamo.

Da lunedì 11 agosto chiude il parcheggio del Bione

Ad oggi, i lavori hanno interessato la connessione con la pista ciclabile situata a sud del centro sportivo, così da garantire la continuità dei percorsi ciclopedonali una volta ultimato lo svincolo. Intanto, il parcheggio del Bione è ancora aperto, ma sarà chiuso definitivamente da lunedì 11 agosto. La chiusura, inizialmente prevista dal 28 di luglio, è stata posticipata per farla coincidere con la chiusura estiva della piscina del centro sportivo (dal 9 al 24 agosto), così da limitare i disagi.

Il parcheggio, come noto, non riaprirà: al suo posto sarà realizzata la maxi rotonda che collegherà la viabilità attuale al nuovo ponte, la cui costruzione è in corso e dovrebbe concludersi entro fine anno, anche in vista delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina.

La rotonda minore posticipata

Contrariamente a quanto previsto inizialmente, la rotonda minore di via Don Ticozzi – in direzione del centro di raccolta – sarà realizzata in un secondo momento, subito dopo la risoluzione della questione legata al tubo del gas. Nonostante questa variazione, il cronoprogramma complessivo non risulta compromesso. I lavori principali termineranno entro il 31 dicembre, con una fase successiva dedicata agli interventi di rifinitura che andrà avanti fino al 2026.

GALLERIA FOTOGRAFICA