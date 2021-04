Bione, si progettano i nuovi interventi: il campus entro la fine del 2022

I progetti della nuova amministrazione comunale sul centro sportivo Bione

Un campus con aule studio, nuova illuminazione e rettilineo indoor per l’atletica

LECCO – Una somma complessiva di 2,076 milioni di euro, di cui 2 mila stanziati dalla Regione e la restante parte dal Comune di Lecco: è l’investimento che sarà effettuato per i nuovi interventi al centro sportivo Bione.

La novità più importante è rappresentata sicuramente dal campus, che ospiterà delle aule studio per conciliare l’impegno sportivo dei giovani atleti con gli impegni scolastici. Una struttura che sarà realizzata in due lotti, come spiegato dall’assessore ai Lavori Pubblici Maria Sacchi, e che troverà ubicazione dove ora è presente il campo di calcio numero 2.

“Il primo lotto si realizzerà sullo spazio di 420 metri quadrati, posti su un unico livello e che prevede un’area accoglienza, segreteria e ufficio, aule studio per ospitare fino a 80 studenti, cucina e bar – ha spiegato l’assessore durante la commissione consiliare di mercoledì sera – all’esterno sarà predisposto un locale deposito e un’area aperta sulla quale potranno essere realizzati eventi e sagre”.

Sarà inoltre riqualificato il parcheggio, di lato ai campi sportivi, per offrire un nuovo accesso agli impianti. Il costo stimato per il campus è di 850 mila euro.

Ammonta invece a 290 mila euro il rifacimento dell’illuminazione della pista d’atletica, con il posizionamento di quattro torri faro, un impianto che in futuro potrà essere integrato per illuminare anche il campo da rugby, ha spiegato l’assessore. Su questo Antonio Rossi, consigliere comunale e sottosegretario allo sport in Regione, ha chiesto chiarimenti essendo inizialmente preventivato un intervento che coprisse con l’illuminazione entrambe le strutture.

Infine, saranno investiti 330 mila euro per la realizzazione di un rettilineo indoor di circa 15 metri per l’atletica, con le postazioni ai lati per il salto in lungo e per il salto in alto o con l’asta.

“Il cronoprogramma oggi non può essere dato per certo, dobbiamo ancora sottoscrivere la convenzione con Regione” ha precisato l’assessore Sacchi ma l’intenzione del Comune è quella di arrivare alla fine di quest’anno con i progetti esecutivi di tutti e tre gli interventi per andare a gara nel 2022 e prevedere la conclusione dei lavori entro la fine dello stesso anno.

Una proroga ai lavori per i nuovi spogliatoi

Nel frattempo stanno proseguendo i lavori già avviati lo scorso anno, per il rifacimento degli spogliatoi e nuovi locali ad uso magazzino, che avevano subito uno stop dopo che il contratto con l’impresa esecutrice era stato rescisso.

L’intervento era stato affidato il 18 gennaio all’azienda risultata seconda alla gara d’appalto, con 45 giorni di tempo per concluderlo. E’ stata però necessaria una proroga, fa sapere l’assessore, a seguito delle difficoltà di reperimento del materiale da parte dell’impresa a causa delle ripercussioni dell’emergenza sanitaria. La nuova scadenza è il 23 maggio.

Dal rifacimento della pista di atletica, terminato a settembre dello scorso anno e costato 588 mila euro, sono stati risparmiati 82,7 mila euro che saranno reinvestiti nella sostituzione della pedana per il lancio del peso e del martello, che sarà omologata, sarà sostituita parte della recinzione esterna con una nuova recinzione e sarà messa mano allo spazio verde di fronte alle tribune che sarà sostituito da un manto di calcestruzzo e vi sarà sistemato un canale per la raccolta delle acque da convogliare verso la fognatura. Il tutto per circa 72 mila euro.