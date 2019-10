Black out della rete internet: problemi in diversi uffici pubblici a Lecco

Disagi all’Inps, dove proprio oggi partiva la sperimentazione telematica delle prenotazioni, al Centro per l’impiego e anche in Provincia

Il problema riguarda la linea Fastweb: ancor impossibile quantificare l’estensione del guasto

LECCO – Salta la rete internet creando non pochi disagi ad alcuni uffici pubblici in città e nel Lecchese. E’ successo questa mattina, lunedì, e i problemi, legati a quanto appreso all’operatore Fastweb, non sono ancora risolti.

I disagi si sono verificati sicuramente alla sede dell’Inps, al Centro per l’impiego e in Provincia. Aperti questa mattina gli sportelli al pubblico, gli operatori si sono accorti del black out del collegamento internet. Un problema che riguarderebbe anche altri uffici anche se al momento non è possibile capire quanto sia esteso e se riguarda anche aziende e operatori privati.

Proprio oggi, lunedì, partiva all’Inps di Lecco la sperimentazione dello sportello telematico in base alla quale è prevista l’erogazione dei servizi solo dopo aver effettuato la prenotazione obbligatoria da casa. Diverse le persone che si erano prenotate da casa nei giorni precedenti, senza poter però poi vedere evase le proprie richieste a causa del black out della linea. Chi invece si è presentato senza appuntamento è stato informato sulla novità in corsa e invitato a rivolgersi al desk per fissare un nuovo appuntamento nei prossimi giorni.

Disagi anche in Provincia a Lecco, dove i dipendenti si sono arrangiati collegandosi alla rete internet usando il cellulare come hotspot.

Al Centro per l’impiego invece il problema del black out della linea è stato gestito… tornando al vecchio sistema cartaceo.