Bloccata la SS36 verso Lecco: veicolo fermo nella galleria del Barro

Disagi alla circolazione in direzione nord: consigliata uscita a Civate

CIVATE – Code e traffico rallentato lungo la SS36 in direzione nord, verso Lecco, a causa di un mezzo in avaria all’interno della galleria del Monte Barro. Gli incolonnamenti si sono formati poco prima delle 17 di oggi, giovedì, tra Suello e Civate, con veicoli incolonnati in attesa di poter superare il tratto interessato.

Sul posto sono presenti i soccorsi e il personale tecnico, impegnati nella gestione dell’emergenza e nel ripristino della viabilità.

Anas, attraverso i pannelli a messaggio variabile, consiglia agli automobilisti di uscire a Civate per evitare l’ingresso nella galleria bloccata. Non si hanno al momento indicazioni sui tempi di risoluzione dell’intervento.

La circolazione resta fortemente rallentata e si registrano disagi su tutto il tratto interessato.