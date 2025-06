Blocco ferroviario, non vedenti lasciati a se stessi: “RFI faccia chiarezza”

A una signora cieca alla ricerca di un autobus sostitutivo alla stazione di Colico è stato risposto: “Deve arrangiarsi”

Stefanoni: “Atteggiamenti inaccettabili, così lesa l’autonomia delle persone. L’assistenza dev’essere garantita”

LECCO – “Con l’interruzione estiva del servizio ferroviario sulla tratta Lecco–Tirano, assistiamo all’ennesima dimostrazione di quanto il diritto alla mobilità delle persone con disabilità rimanga, troppo spesso, un principio disatteso”. A parlare Silvano Stefanoni, presidente del Consiglio Regionale Lombardo Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, che ha messo in evidenza come il blocco ferroviario iniziato sabato scorso, che durerà fino a settembre, stia portando a situazioni di estremo disagio tra i non vedenti che devono prendere i bus sostitutivi, portando l’esempio di un episodio concreto accaduto a Colico

“È il caso della sig.ra Giovanna Gossi, persona cieca, che pur avendo prenotato nei tempi e nei modi previsti l’assistenza prevista dal servizio Sala Blu di RFI per il 19 giugno, si è vista negare ogni supporto alla partenza dalla stazione di Colico. La risposta ricevuta è stata sconcertante nella sua semplicità: “deve arrangiarsi” a trovare autonomamente il bus sostitutivo. Un simile atteggiamento non è solo inaccettabile sotto il profilo umano e morale, ma è anche incoerente con quanto dichiarato formalmente dalla stessa RFI, la quale ha ribadito che, anche in presenza di interruzioni programmate, l’assistenza alle persone con disabilità dev’essere garantita attraverso modalità alternative. Tale principio, a quanto pare, resta lettera morta nelle stazioni meno presidiate, dove l’accessibilità viene sospesa insieme ai treni, lasciando i disabili – letteralmente – in balia del nulla.

“È inammissibile – continua Stefanoni – che, nel 2025, un cittadino con disabilità visiva venga lasciato solo, senza alcun orientamento né guida, a “indovinare” quale sia il bus giusto su cui salire. È una lesione gravissima del diritto all’autonomia, alla sicurezza e alla dignità Come se la sospensione del servizio ferroviario giustificasse la sospensione dei diritti. Non accettiamo che la rete ferroviaria nazionale, che si fregia dei princìpi di inclusività e accessibilità, lasci nei fatti interi territori scoperti da un’assistenza adeguata. Non lo accettiamo oggi per il caso specifico della Sig.ra Gossi, e non lo accetteremo domani per le numerose persone con disabilità che si troveranno a viaggiare nei mesi estivi. Chiediamo a RFI un chiarimento immediato e soprattutto un’azione concreta e urgente per garantire che l’assistenza PRM non venga sospesa insieme ai treni. Le persone con disabilità non sono passeggeri di serie B e non devono essere abbandonate ai margini della rete ferroviaria.