Bollettino neve e valanghe in Lombardia per sabato 8 e domenica 9 febbraio 2025

Bollettino diramato dal Centro regionale Neve e Valanghe di Arpa Lombardia

Per il fine settimana è previsto un peggioramento del meteo con pioggia e neve in quota

LECCO – Un fine settimana all’insegna del maltempo sulle montagne lombarde, con neve in arrivo e un aumento del rischio valanghe in alta quota. Il Centro regionale Neve e Valanghe di Arpa Lombardia ha diffuso il bollettino per sabato 8 e domenica 9 febbraio, segnalando condizioni variabili e la necessità di prestare massima attenzione per chi si avventura in montagna.

Le temperature più miti degli ultimi giorni hanno contribuito a consolidare il manto nevoso sulle esposizioni soleggiate, ma sopra i 3000 metri permangono criticità legate a strati deboli inglobati nella neve. Con l’arrivo di una nuova perturbazione, si prevedono deboli nevicate, che potranno rendere più instabile il manto nevoso. Sui settori alpini il pericolo sarà 2 (moderato), con tendenza a salire a 3 (marcato), specie in alta quota.

Oltre il limite del bosco, la combinazione tra neve fresca e vento moderato potrebbe favorire la formazione di lastroni instabili, soprattutto in conche e avvallamenti, con il rischio di distacchi anche per un debole sovraccarico. Nelle Prealpi e sull’Appennino la situazione appare più stabile, con un pericolo tra 1 (debole) e 2 (moderato), ma con alcuni problemi di stabilità oltre i 1800 metri, sia per la presenza di strati deboli persistenti nelle zone in ombra, sia per possibili valanghe di fondo sui pendii esposti al sole.

L’invito agli escursionisti e agli appassionati di sport invernali è chiaro: prudenza e consapevolezza. Consultare sempre il bollettino neve prima di partire, scegliere itinerari sicuri ed evitare le zone a rischio è fondamentale per la sicurezza. Inoltre, non deve mai mancare l’attrezzatura di autosoccorso: ARTVA, pala e sonda possono fare la differenza in caso di emergenza.

Il maltempo caratterizzerà anche le condizioni meteo generali del weekend. Nella notte tra oggi e domani, sabato si prevede un peggioramento, con precipitazioni che porteranno la neve inizialmente fino ai 500 metri, prima di un rialzo del limite fino agli 800 metri in serata. Domenica sarà un’altra giornata grigia, con pioggia diffusa e quota neve in rialzo fino ai 1200 metri.

Un fine settimana dunque da affrontare con attenzione, per godersi la montagna in sicurezza senza sottovalutare i rischi.