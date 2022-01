Aperte le iscrizioni per il nuovo anno scolastico, appuntamento cruciale per le scuole di rione

La “Fabio Filzi” di Bonacina punta a nuovi iscritti con percorsi in inglese, di musica e ‘life skills’

LECCO – Si sono aperte a inizio mese e si chiuderanno il prossimo 28 gennaio, a Lecco, le iscrizioni per il nuovo anno scolastico: un appuntamento routinario quello della raccolta di iscrizioni per gli istituti scolastici ma che, ogni anno di più, diventa un momento di preoccupazione soprattutto per le scuole dei rioni, dove i numeri degli alunni contano e sono ‘vitali’ per il proseguo dell’attività scolastica.

Anche a Bonacina la conta degli iscritti potrebbe essere determinate per il futuro della scuola:

“Purtroppo non è una novità che le scuole di quartiere siano in sofferenza a causa della natalità bassa che si ripercuote sul numero di bambini iscritti – spiega l’assessore comunale Emanuele Torri – la nostra politica, come amministrazione comunale, è quella di preservare nel possibile tutte le scuole, che sono punti di riferimento e vitalità dei rioni. Una delle possibilità per questi istituti è quella di diversificare la propria offerta formativa per essere più attrattivi”.

Un invito che la “Fabio Filzi” di Bonacina ha fatto proprio: recentemente è stata infatti programmata una nuova modalità di insegnamento “Clil” di inglese destinata alle classi 3^ – 4^ – 5^ che prevede l’insegnamento di parte di alcune discipline curricolari in lingua inglese anche attraverso canti, rime, filastrocche e brevi drammatizzazioni, utili per veicolare i contenuti previsti attraverso un’esperienza allegra e giocosa. Lo studio dell’inglese è favorito anche dal gemellaggio tra la scuola di Bonacina e la scuola inglese del Surrey.

Per le classi 4 e 5 del comprensivo è stato avviato un progetto musicale con l’intervento settimanale dei professori di strumento della scuola secondaria di primo grado Don Ticozzi, la classe terza è impegnata in un progetto dedicato allo sviluppo delle Abilità di vita (Life Skill), per una crescita consapevole e per la formazione di una personalità libera dalle dipendenze.

Attualmente la scuola di Bonacina è servita da due linee Piedibus in andata, alle ore 8.00, e una di ritorno alle 15.45, con la collaborazione di genitori e insegnanti.

Il lunedì, il mercoledì e il giovedì, dalle ore 15.45 alle 18.00, è attivo il servizio di post-scuola organizzato e a richiesta è possibile attivare il servizio di pre-scuola. L’istituto dispone di aule laboratori di informatica e arte, palestra e una mensa esterna a due passi dalla scuola,

Infine, all’istituto è stata riconosciuta la certificazione regionale di Green School , in quanto scuola rispettosa degli obiettivi di Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.