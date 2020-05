Bonus bici, fino a 500 euro di contributo. Ecco come funziona

Incentivare forme di trasporto sostenibili

LECCO – Il bonus bici, provvedimento introdotto dal Ministero dell’Ambiente di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per incentivare forme di trasporto sostenibili, è un contributo pari al 60% della spesa sostenuta, in misura non superiore a 500 euro, per l’acquisto di biciclette nuove o usate, anche a pedalata assistita, veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica come monopattini, hoverboard e segway e servizi di mobilità condivisa.

Il buono mobilità può essere fruito utilizzando una specifica applicazione web o piattaforma che è in via di predisposizione e sarà accessibile, anche dal sito istituzionale del ministero dell’Ambiente, attraverso le credenziali SPID.

Nella prima fase, dal 4 maggio 2020 e fino al giorno di inizio operatività dell’applicazione web, è previsto il rimborso al beneficiario, conservando la fattura (non lo scontrino) da allegare all’istanza da presentare mediante l’applicazione web.

Nella seconda fase, dal giorno di inizio operatività dell’applicazione web, è previsto lo sconto diretto da parte del fornitore del bene o servizio richiesto, sulla base di un buono di spesa digitale che i beneficiari potranno generare sull’applicazione web. Gli interessati dovranno indicare sull’applicazione web il mezzo o il servizio che intendono acquistare e la piattaforma genererà il buono spesa digitale, utilizzabile entro 30 giorni, da consegnare ai fornitori autorizzati per ritirare il bene o godere del servizio individuato.

Il bonus bici ha validità fino al 31 dicembre 2020 oppure al termine del fondo dedicato pari a 120 milioni di euro.

