‘Boom’ di nascite in Ospedale, 13 parti in un solo giorno

Tra la notte e la mattinata dello scorso 15 aprile sono venuti al mondo 13 bambini

La coordinatrice delle Ostetriche Karin Angeli: “Giornata indimenticabile”

LECCO – Ben 13 bambini nati in 24 ore. Il 15 aprile è stato un giorno da record per il reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale Manzoni di Lecco. Tanta bellezza ma ovviamente anche tanta fatica, come raccontato da Karin Angeli, coordinatrice delle Ostetriche: “Quando sono arrivata, alle 8, erano già nati 6 bambini nella notte, gli altri sette sono nati durante la mattinata. Dal punto di vista logistico chiaramente è stato complicato, nel senso che tutto il reparto ha dovuto compiere uno sforzo importante per garantire gli standard di sicurezza: tutti i parti sono avvenuti in sala parto (4 quelle disponibili in reparto), per mamme e neonati è andato tutto bene, non ci sono state complicazioni. Tutto il personale presente nel turno ha dato una mano”.

Accanto a Karin c’è Michela Colombo, coordinatrice ostetrica della Neonatologia: “Fondamentale è stato il lavoro di squadra messo in campo da tutta l’equipe: ginecologi, ostetriche, neonatologi, infermieri, tutti quanti hanno dato il massimo, collaborando per la buona riuscita della nascita e dei momenti immediatamente successivi”.

Il 15 aprile resterà sicuramente una giornata storica per il reparto che, in media, vede 4-5 parti giornalieri. Ma aprile 2025 è particolarmente ricco, fa sapere Angeli: “Il 16 aprile sono nati 9 bambini mentre i giorni prima del 15 abbiamo avuto giornate con 6 parti. E’ un mese particolarmente intenso”. Anche marzo è stato positivo: 150 i parti complessivi, nel 2024 erano stati 128.