Boooks, premiata la prima edizione della sfida di lettura

Il progetto lanciato dal Sistema bibliotecario del territorio lecchese per promuovere il piacere della lettura

Oltre 1300 i partecipanti alla sfida e 137 i lettori che hanno preso parte all’evento conclusivo

LECCO – Si è conclusa la prima partecipata edizione della sfida di lettura “Boooks”, il progetto lanciato a settembre 2024 dal Sistema bibliotecario del territorio lecchese con il sostegno di Acinque per promuovere il piacere della lettura attraverso un percorso coinvolgente, accessibile e divertente.

Oltre 1300 i partecipanti alla sfida e 137 i lettori che hanno preso parte all’evento conclusivo, svoltosi sabato 20 settembre in sala Don Ticozzi, che ha portato all’estrazione dei superpremi messi in palio dalla sfida: 10 tablet, che sono stati assegnati ad altrettanti lettori presenti in sala. Degli intermezzi letterari proposti dalle lettrici dell’associazione “Leggere per Gioco” di Galbiate, hanno coinvolto e intrattenuto il pubblico durante l’estrazione.

“Siamo davvero soddisfatti della risposta ricevuta – commentano gli organizzatori -. Questa prima edizione ha dimostrato quanto sia vivo l’amore per i libri, soprattutto quando si crea una sfida divertente Ringraziamo tutti i partecipanti, le biblioteche coinvolte e Acinque per il supporto fondamentale. L’iniziativa ha confermato il ruolo delle biblioteche come spazi di cultura attiva, partecipazione e incontro tra persone di tutte le età, capaci di rinnovarsi e proporre percorsi coinvolgenti”.