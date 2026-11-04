Boscagli traccia la rotta per i prossimi cinque anni: “Rilanciamo il sistema Lecco”

Il sindaco punta sul lavoro di rete tra istituzioni e sulla valorizzazione del capoluogo

Sei assi per il futuro della città

LECCO – Sei assi strategici per guidare Lecco nei prossimi cinque anni, con un obiettivo trasversale: rilanciare il ruolo del capoluogo attraverso una maggiore collaborazione tra istituzioni, una programmazione di lungo periodo e il coinvolgimento delle realtà economiche e sociali del territorio. Sono le linee di mandato presentate dal sindaco Filippo Boscagli nel corso della commissione congiunta delle commissioni I, III e IV, presiedute rispettivamente da Maria Cristina Giovanna Scalia, Giovanbattista Caravia e Loredana Colella, che si è svolta martedì sera.

Il documento delinea le priorità dell’amministrazione comunale, dalla competitività della città alla qualità della vita dei cittadini, passando per sicurezza, sostenibilità ambientale, politiche sociali, scuola, casa, cultura e sport.

Tornare a fare sistema

Il primo asse riguarda l’attrattività territoriale, lo sviluppo urbano e la governance. È il punto da cui, secondo Boscagli, devono partire anche le altre linee di intervento: la necessità di ricostruire un sistema territoriale capace di valorizzare Lecco e rafforzarne il ruolo di capoluogo. “È necessario tornare a fare sistema”, è il messaggio del sindaco, che ha sottolineato l’importanza di rilanciare il dialogo tra Comune, Provincia, Regione, Governo e istituzioni europee, coinvolgendo anche le associazioni di categoria.

L’amministrazione guarda inoltre alla dimensione internazionale, con l’ipotesi di sviluppare iniziative legate al Piano Mattei per l’Africa e di rafforzare il dialogo con le comunità straniere presenti in città. In questa direzione si inserisce anche l’incontro della scorsa settimana con il console della Costa d’Avorio.

Sul fronte della progettazione, Boscagli ha richiamato il tema delle risorse. “Con l’esaurirsi della fase legata al Pnrr, diventa necessario individuare nuove opportunità attraverso bandi e strumenti di finanziamento che permettano di sostenere gli interventi di cui la città ha bisogno. Sono già stati avviati diversi dialoghi con operatori del sistema” ha spiegato.

Viabilità e parcheggi, scelte basate sui dati

Il secondo asse è dedicato a viabilità, sosta e mobilità integrata. “Un tema che incide direttamente sia sulla competitività delle imprese sia sulla vivibilità quotidiana dei cittadini – ha detto Boscagli – L’intenzione è quella di rivedere il Piano generale del traffico urbano, partendo da un’analisi dei flussi di circolazione anche nei Comuni limitrofi. Lo studio è in corso con la Provincia e sarà la base per valutare eventuali modifiche alla viabilità. “Quando avremo in mano dei dati lo affronteremo”, ha spiegato Boscagli, richiamando la necessità di procedere con ragionevolezza nelle scelte, senza interventi scollegati da un quadro complessivo. Nel ragionamento rientra anche il tema dei parcheggi, strettamente legato all’accessibilità della città.

Più controlli, telecamere e illuminazione

La sicurezza urbana costituisce il terzo asse delle linee di mandato. L’obiettivo è rafforzare il controllo del territorio, intervenendo su una questione che riguarda la quotidianità dei residenti e la percezione di sicurezza nei diversi rioni. Tra le leve a disposizione dell’amministrazione c’è il potenziamento della Polizia locale, con l’aumento dell’organico per garantire una presenza più continuativa di pattuglie e mezzi sul territorio comunale. Particolare attenzione sarà riservata alle aree più difficili da raggiungere con le auto, come Lecco alta, il lungolago e le zone lungo l’Adda.

Previsto anche un incremento della videosorveglianza. Le telecamere saranno utilizzate non soltanto per il controllo del territorio, ma anche per contrastare l’abbandono illecito dei rifiuti. L’amministrazione sta lavorando da alcuni mesi per aumentare il numero degli impianti e individuare le collocazioni più efficaci. Tra gli interventi indicati dal sindaco figura inoltre il miglioramento dell’illuminazione pubblica.

Sostenibilità ambientale e collaborazione tra enti

Il quarto asse riguarda la sostenibilità ambientale, con attenzione anche al tema del teleriscaldamento. Tra le ipotesi illustrate da Boscagli c’è la realizzazione di un’analisi epidemiologica, da approfondire nell’ambito delle valutazioni legate al servizio.

“Un ruolo importante sarà affidato anche alle società partecipate, un patrimonio da valorizzare e un possibile strumento per migliorare l’efficienza dei servizi e la collaborazione tra gli enti locali”. Il sindaco ha richiamato proprio l’esperienza lecchese come esempio di dialogo tra Comuni e istituzioni del territorio, capace di funzionare anche in presenza di storie e orientamenti politici differenti. Un modello che intende valorizzare anche in altri contesti istituzionali.

Accanto agli aspetti gestionali, spazio all’educazione ambientale, con iniziative che mettano in relazione il lago e la montagna, due elementi centrali dell’identità e dell’attrattività del territorio lecchese.

Welfare, scuola e politiche abitative

Il quinto asse comprende welfare, servizi educativi, scuola e politiche abitative. “Lecco può contare su una tradizione consolidata di presa in carico delle persone e su una rete di economia sociale che coinvolge associazioni, fondazioni, istituti di credito e cooperative, oltre ai servizi sociali comunali” ha detto Boscagli che ha indicato di welfare sussidiario, in cui l’amministrazione sostenga e valorizzi chi opera quotidianamente a favore delle persone più fragili. “A Lecco c’è tanto aiuto da dare perché in tanti aiutano”, il senso del ragionamento del sindaco, che ha sottolineato la necessità di preservare questo patrimonio e aggiornarlo per rispondere alle nuove emergenze. Tra le priorità figurano il sostegno alla genitorialità, la disabilità e la riabilitazione.

In questo quadro si inserisce anche il progetto ZIS con il Politecnico, dedicato ai temi della salute, della riabilitazione e della longevità. “La programmazione deve fare i conti con i cambiamenti demografici: il 17% degli abitanti lecchesi ha più di 75 anni e l’11% più di 65 anni. Una prospettiva che richiede servizi e politiche adeguati a una città destinata a cambiare nei prossimi anni”.

Sul fronte educativo, l’obiettivo è rilanciare il mondo della scuola attraverso il Piano per il diritto allo studio e una maggiore attenzione ai percorsi formativi. Tra gli strumenti indicati anche l’educativa di strada, considerata importante per affrontare alcune delle sfide sociali più complesse del momento. Un intervento che, pur rappresentando un tassello all’interno di un contesto problematico più ampio, può contribuire a produrre risultati concreti in determinati ambiti.

Altro capitolo centrale è quello della casa. Boscagli ha evidenziato la necessità di affrontare l’emergenza abitativa con una programmazione adeguata alla portata della sfida, recuperando gli alloggi già disponibili e valorizzando il patrimonio pubblico affinché possa tornare a svolgere una funzione sociale. Il recupero degli immobili comunali si lega inoltre al più ampio tema della rigenerazione urbana. L’amministrazione intende individuare nuove prospettive per alcuni edifici storici, tra cui Villa Ponchielli, Palazzo Belgiojoso, Villa Guzzi, Villa Gomes e lo stesso Palazzo Bovara, valutando le possibilità di recupero e riutilizzo degli spazi oggi parzialmente inagibili o da riqualificare.

Turismo, imprese, commercio, cultura e sport

Il sesto asse è dedicato al rilancio economico, alla cultura e allo sport. Sul turismo, il sindaco ha sottolineato la necessità che Lecco inizi a essere protagonista nelle scelte relative al modello di sviluppo turistico da perseguire, definendo una strategia coerente con le caratteristiche della città. Accanto alla promozione turistica, resta centrale il sostegno al tessuto produttivo. “Lecco – ha ricordato Boscagli – è una città che conserva una forte identità manifatturiera, con aziende che generano occupazione e che devono essere accompagnate nel loro sviluppo”.

Attenzione anche al commercio di vicinato, che sta attraversando una fase difficile soprattutto nei rioni. Un tema che si lega alla vivibilità dei quartieri e alla necessità di mantenere vivi i servizi e le attività di prossimità.

Per la cultura, l’obiettivo va oltre il riconoscimento di Lecco come possibile capitale culturale: si punta a un rilancio complessivo dell’offerta e alla valorizzazione del patrimonio cittadino. In questo quadro, un ruolo simbolico e strategico è attribuito a Villa Manzoni, che dal 1° gennaio 2027 sarà visitabile gratuitamente dai lecchesi. “È il momento – ha sottolineato Boscagli – di restituire il massimo lustro a un luogo che non è soltanto una casa, ma uno spazio in cui si racconta l’identità lecchese”.

Sport, al centro la riqualificazione degli impianti

Tra i temi del sesto asse rientrano anche le politiche sportive e l’impiantistica. L’assessore Lorella Cesana ha evidenziato la necessità di intervenire sulle due principali infrastrutture sportive cittadine: lo stadio e il centro sportivo del Bione.

“È evidente che abbiamo delle attenzioni anche sulla riqualificazione delle due infrastrutture principali, lo stadio e il Bione”, ha spiegato Cesana, richiamando l’importanza di garantire strutture adeguate alle esigenze delle società sportive e dei cittadini. “Se lo sport deve essere strumento di inclusione ed educazione ha bisogno di luoghi adeguati, senza dimenticarsi di nessuno”, ha sottolineato l’assessore. Sul futuro del Bione, Cesana ha precisato che è in via di conclusione la valutazione sull’ultimo progetto presentato dalla precedente amministrazione.

“Sono linee di mandato importanti e onerose”, ha concluso Boscagli, indicando nei sei assi le principali sfide su cui l’amministrazione sarà chiamata a lavorare nei prossimi cinque anni. Questa sera (mercoledì) è attesa la commissione congiunta II e V dove verranno presentate le altre linee di mandato.