Bosisio Parini: Inaugurato il nuovo parcheggio Scuola–Canoa Club Bosisio

L’intervento ha trasformato uno spazio in condizioni precarie in un parcheggio moderno, ordinato e sicuro, dotato di 45 posti auto

L’operazione rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra Amministrazione Comunale e realtà associative del territorio

BOSISIO PARINI – Sabato 7 giugno è stato inaugurato il nuovo parcheggio Scuola–Canoa Club Bosisio, realizzato dal Comune di Bosisio Parini nell’area situata alle spalle della scuola secondaria “K. Wojtyla”.

Alla cerimonia erano presenti il sindaco Paolo Gilardi, insieme ai rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, il Presidente del Canoa Club Bosisio Gabriele Sangiorgio con i membri del direttivo, oltre a numerosi cittadini e soci del sodalizio.

L’area, utilizzata per anni come parcheggio senza una regolamentazione definita e senza alcun ritorno economico per il Comune, è stata oggetto di un intervento strutturato volto a migliorarne funzionalità, sicurezza e gestione.

Determinante è stata la convenzione sottoscritta nel luglio 2025 tra il Comune e il Canoa Club Bosisio, della durata di dieci anni. La precedente convenzione era scaduta addirittura dal 2017 senza essere mai stata rinnovata. In base al nuovo accordo, il club ha versato 40 mila euro nelle casse comunali, risorse che hanno consentito all’Amministrazione di realizzare i lavori di riqualificazione.

L’intervento ha trasformato uno spazio in condizioni precarie in un parcheggio moderno, ordinato e sicuro, dotato di 45 posti auto. È stata inoltre definita una gestione condivisa degli spazi: durante l’orario scolastico il parcheggio sarà riservato all’Istituto Comprensivo, mentre nelle fasce extrascolastiche sarà a disposizione dei soci del Canoa Club.

Nel corso del suo intervento, il sindaco Paolo Gilardi ha sottolineato come il progetto abbia posto particolare attenzione anche agli aspetti legati alla sicurezza degli alunni, grazie alla netta separazione tra le aree di sosta e gli spazi destinati alle attività dei ragazzi, oltre al rafforzamento dei controlli da parte della Polizia Locale.

L’operazione rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra Amministrazione Comunale e realtà associative del territorio, con benefici tangibili per la collettività: dalla riqualificazione dell’area all’introduzione di regole chiare, fino a una gestione più efficiente degli spazi.

La cerimonia si è conclusa con un rinfresco offerto dal Canoa Club Bosisio, occasione che ha permesso di celebrare anche il 25° anniversario di attività dell’associazione sul territorio comunale.