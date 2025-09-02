Botulino: sintomi, cause e i consigli per prevenire i rischi

Intervista al dottor Tirani di Ats Brianza

Conserve fatte in casa ‘osservate speciali’: ecco quali accortezze prendere

LECCO – L’estate appena trascorsa ha riportato al centro dell’attenzione pubblica un nemico invisibile ma insidioso: il botulino. Diversi casi di intossicazione alimentare – con esito anche mortale – registrati lo scorso mese in Italia hanno acceso i riflettori su un rischio spesso sottovalutato, legato soprattutto alla preparazione casalinga di conserve e alimenti sott’olio.

Dietro a questi episodi non c’è allarmismo, ma la necessità di fare chiarezza su un pericolo reale che può trasformare gesti quotidiani, come aprire un barattolo fatto in casa, in un grave rischio per la salute.

Per comprendere meglio che cos’è il botulino, come si sviluppa e quali precauzioni adottare, abbiamo intervistato il dottor Marcello Tirani, Direttore della Struttura Complessa Igiene Alimenti e Nutrizione di ATS Brianza, che ci ha aiutati a fare luce su questo tema con competenza scientifica e consigli pratici.

Dottor Tirani, che cos’è il botulino e in quali alimenti si può trovare più facilmente?

La tossina botulinica è prodotta da batteri anaerobi del genere Clostridium, in particolare Clostridium botulinum. Questi microrganismi possono sopravvivere a lungo sotto forma di spore presenti nel suolo, nell’acqua e in altri ambienti naturali, contaminando facilmente gli alimenti. La produzione della tossina può avvenire soprattutto in conserve fatte in casa, in particolare verdure sott’olio o sott’aceto non adeguatamente acidificate, ma anche in insaccati, pesce conservato, alcuni prodotti caseari e nel miele.

Come si sviluppa la tossina botulinica e perché è così pericolosa per la salute?

Le spore di Clostridium botulinum sono in genere inattive e non pericolose; tuttavia, in ambienti privi di ossigeno, come può accadere nelle conserve domestiche mal preparate o conservate, possono germinare trasformandosi in cellule attive. In queste condizioni il batterio produce la tossina botulinica, considerata la sostanza naturale più tossica conosciuta dall’uomo. Anche quantità minime di tossina sono sufficienti a provocare intossicazioni gravi e potenzialmente letali.

Quali sono i primi sintomi di un’intossicazione da botulino e in quanto tempo compaiono?

I sintomi iniziali sono di tipo neurologico e comprendono visione doppia o offuscata, difficoltà a parlare e deglutire, debolezza muscolare progressiva fino alla paralisi. Nei casi più gravi possono insorgere difficoltà respiratorie che, in assenza di trattamento tempestivo, possono risultare fatali. Generalmente i sintomi compaiono entro 12-36 ore dall’ingestione della tossina, ma in alcuni casi possono manifestarsi anche dopo giorni.

Quali categorie di alimenti fatti in casa sono più a rischio (es. conserve sott’olio, insaccati)?

Le conserve vegetali sott’olio rappresentano la categoria più a rischio, soprattutto se preparate senza adeguata acidificazione o con quantità insufficienti di sale; così come le confetture ottenute da frutta poco acida (come albicocche, pesche, pere o fichi) e quelle preparate con quantità di zucchero insufficiente. Anche le conserve in salamoia, come le olive verdi, possono favorire lo sviluppo della tossina se la concentrazione salina non è sufficiente. Altri alimenti potenzialmente a rischio includono insaccati e salumi preparati artigianalmente, pesce conservato, alcuni prodotti caseari non correttamente stagionati e il miele.

Quali accortezze bisogna avere quando si preparano conserve o alimenti sott’olio in casa?

Preparare conserve in casa è una pratica diffusa, ma deve essere affrontata con grande attenzione per evitare rischi sanitari, in particolare il botulismo. È fondamentale operare in condizioni di igiene rigorosa, utilizzando ingredienti freschi e contenitori ben sanificati. Le conserve devono essere correttamente acidificate o salate, poiché un’insufficiente acidità o salinità può favorire lo sviluppo della tossina botulinica. Anche la fase di pastorizzazione è cruciale per garantire la sicurezza del prodotto finito, così come la chiusura ermetica dei barattoli. Dopo l’apertura, i prodotti devono essere conservati in frigorifero e consumati in tempi brevi. È inoltre importante non assaggiare conserve che presentino odore, colore o consistenza anomali, o che mostrino rigonfiamenti del tappo. Per ulteriori dettagli e istruzioni precise si consiglia di consultare il manuale redatto dal Ministero della Salute: Linee guida per la corretta preparazione delle conserve alimentari in ambito domestico.