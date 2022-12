Brillano le Stelle Manzoniane: in 700 per la cena benefica di Croce Verde Bosisio

Al Palataurus per la Banca delle Visite, il progetto per donare salute ai più fragili

“La risposta è stata impressionante. Fortunatamente abbiamo un tessuto imprenditoriale e sociale molto sensibile”

LECCO – Un colpo d’occhio pazzesco, ieri sera al Palataurus di Lecco, per la cena di beneficenza organizzata da Croce Verde Bosisio a sostegno del progetto Banca delle Visite. “Le Stelle Manzoniane” hanno brillato: oltre 700 ospiti si sono seduti ai tavoli allestiti in un vero e proprio salone di gala preparato nei minimi dettagli per l’importante occasione. Una serata resa possibile grazie ai contributi erogati da oltre 80 aziende del territorio.

Non poteva non essere soddisfatto il presidente della Croce Verde Bosisio Filippo Buraschi: “Come Croce Verde abbiamo creduto fin dal primo momento a questa partnership con Banca delle Visite diventando amico-point di questa fondazione che vuole donare salute alle persone fragili del territorio. Una mission assolutamente complementare con quello che facciamo tutti i giorni e spesso siamo proprio noi a intercettare situazioni di disagio che nessuno conosce. Il poter dare una mano a queste persone ci sembrava doveroso”.

Da qui l’idea di celebrare in grande stile la partnership con la serata delle “Stelle Manzoniane”: “Onestamente non ci aspettavamo una adesione così ampia anche se c’è stato un riscontro immediato da parte degli imprenditori che abbiamo contattato – ha continuato il presidente -. L’argomento salute tocca nel vivo le persone, fortunatamente abbiamo un tessuto imprenditoriale e sociale molto sensibile a queste sollecitazioni. Eravamo partiti con una serata da 500 ospiti e siamo arrivati a 700, ben oltre le migliori aspettative. Quello che più ci fa piacere, però, è che tutto questo, in concreto, si traduce in un numero di visite cospicuo, parliamo di centinaia di visite, che gli imprenditori attraverso questa cena mettono a disposizione delle persone più fragili del territorio”.

La Banca delle Visite è un enorme silo in cui convergono tutte le donazioni che servono a pagare le visite, di questo circuito virtuoso fanno parte anche medici e cliniche che offrono le proprie prestazioni a titolo gratuito.

“La serata vuol essere il lancio di questa iniziativa per portarla all’attenzione di tutta l’opinione pubblica – ha spiegato Buraschi -. E’ chiaro che si tratta solo di un inizio, perché poi c’è tutta la parte che riguarda l’erogazione di queste visite. Come Croce Verde abbiamo aperto anche uno sportello fisico presso la nostra sede (operativo tutti i sabato mattina dalle 9 alle 12) a cui i cittadini possono rivolgersi. Il progetto è già presente sul territorio, ma crediamo che questa serata possa fornire un volano molto importante”.

Croce Verde Bosisio è un’associazione nata nel 1970 e oggi conta tre sedi (Bosisio, Costa Masnaga e Oggiono). Si occupa di servizi di emergenza, trasporti secondari e trasporti sociali: “Facciamo quasi 7.000 servizi all’anno, abbiamo convenzioni con 17 comuni della nostra zona, possiamo contare su più di 200 volontari e 7 dipendenti. E’ una bella realtà del territorio, sono orgoglioso di presiederla e sono orgoglioso di tutto quello che fanno i miei volontari e i miei dipendenti. Anche stasera sono tantissimi i volontari che si sono impegnati per curare tutti i vari aspetti della serata. E poi non dimentichiamo l’impegno dei volontari nell’“ordinaria amministrazione” che è già tantissimo, e per questo li ringrazio tutti”.

La sensibilità dimostrata nella serata di ieri è stata ammirevole: “Tutto è partito dagli imprenditori, poi abbiamo coinvolto gli amministratori del territorio che hanno aderito con entusiasmo e poi si sono uniti anche privati cittadini – ha concluso il presidente -. Un grazie al Palataurus che ha messo a disposizione la stupenda location, alla Casa dei Sapori che ha curato il catering, agli studenti del Cfpa Casargo per il prezioso aiuto in sala. Un grazie a Italfinance, partner principale di questa iniziativa, e a tutti coloro che hanno messo a disposizione i premi battuti all’asta. E, infine, un grazie a tutti gli imprenditori e alla aziende che ci hanno sostenuto”.

Gli imprenditori si sono letteralmente “innamorati” del progetto e il successo della charity dinner è la dimostrazione concreta della sensibilità che permea il nostro territorio. Presenti, tra gli altri, il Prefetto di Lecco Sergio Pomponio, la presidente della provincia Alessandra Hofmann e alcuni sindaci e amministratori del territorio, oltre alla presidente di Banca delle Visite Michela Dominicis. Durante la serata, condotta da Paoletta di Radio Italia, gli ospiti hanno potuto assistere a spettacoli a sorpresa (tra cui l’esibizione Yara Ferraroli, stella del flair) e partecipare all’asta benefica in cui sono stati battuti prestigiosi cimeli sportivi messi a disposizione da campioni di varie discipline sportive. L’evento è stato patrocinato dalla Provincia di Lecco e dai Comuni di Lecco, Bosisio Parini, Costamasnaga, Oggiono, Castello Brianza, Cesana Brianza, Colle Brianza, Ello, Garbagnate Monastero, Molteno, Nibionno e Rogeno.