Buon Ferragosto a tutte le lettrici e i lettori di LeccoNotizie.com

LECCO – In occasione di questa giornata di festa, tutto lo staff della redazione di LeccoNotizie.com augura a tutte le lettrici e a tutti i lettori un Ferragosto sereno e ricco di gioia. Che sia un giorno di relax, buon cibo e sorrisi!

Vi informiamo inoltre che oggi, giovedì 15 agosto, ci prenderemo una piccola pausa dalle pubblicazioni. Torneremo puntuali sabato 16 agosto con le ultime notizie e gli aggiornamenti dal nostro territorio. Nel caso in cui dovessero verificarsi eventi di particolare rilievo non mancheremo, come sempre, di tenervi informati.

Grazie per la vostra costante attenzione e buon Ferragosto a tutti!

La Redazione di LeccoNotizie.com