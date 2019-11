Buon week end: gli eventi del fine settimana lecchese (9-10 novembre)

LECCO – Buongiorno cari lettori, le previsioni per questo fine settimana annunciano schiarite. Un motivo in più per uscire e partecipare a qualche evento organizzato nel lecchese! https://lecconotizie.com/societa/lecco-societa/meteo-le-previsioni-annunciano-un-weekend-senza-pioggia/

In Valvarrone nei ristornati aderenti si possono gustare i Sapori D’autunno, giunti alla sua 20^ edizione https://lecconotizie.com/evento/valvarrone-sueglio-sapori-dautunno-in-valvarrone-20-edizione/

A Olgiate Molgora letture ad alta voce in biblioteca https://lecconotizie.com/evento/olgiate-molgora-letture-ad-alta-voce-/

A Pescate la Sagra della Casseola https://lecconotizie.com/evento/pescate-sagra-della-casseouela-6-edizione/

A Valmadrera una domenica da brividi con La famiglia Addams al cinema https://lecconotizie.com/evento/valmadrera-la-famiglia-addams/