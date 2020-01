Buon week end: gli eventi del fine settimana lecchese 18-19 gennaio

LECCO – Cari lettori se avete bisogno di qualche idea per il fine settimana, ecco alcuni eventi in programma a Lecco in provincia!

Domenica a Crandola Valsassina e a Pasturo si celebrerà La festa di Sant’Antonio Abate. Ad Abbadia i festeggiamenti per il santo iniziano già venerdì e proseguiranno tra iniziative e riti della tradizione cristiana per tutto il fine settimana. Domenica pomeriggio anche Malavedo di Lecco rispetterà la tradizione con la benedizione degli animali, alle 15.30, sul sagrato della chiesa.

Domenica 19 gennaio a Lecco si terrà la Marcia della Pace ispirata al messaggio di Papa Francesco per la 53^ Giornata Mondiale della Pace 2020 ma aperto a tutti i cittadini costruttori di “buone relazioni”.

Se avete voglia di assistere ad uno spettacolo teatrale sabato sera a Mandello lo spettacolo “sono una donna non sono un errore” a Merate invece domenica gli amici dei sogni di Merate presentano “Atti unici di Luigi Pirandello“e a Calolziocorte lo spettacolo “Il fine giustifica i mezzi“. Sempre domenica a Olginate si tenta la fortuna con La Tombolata di Sant’Agnese.

