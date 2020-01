Buon weekend: gli eventi del fine settimana lecchese

LECCO – Tra un impegno e l’altro siamo di nuovo arrivati al meritato fine settimana, ecco alcuni eventi in programma in città e nei paesi in provincia.

In occasione della giornata della memoria sabato a Bulciago immagini, documenti e racconti dei deportati nei campi mentre a Olgiate Molgora un’sposizione presso il comune.

Domenica altri eventi legati alla ricorrenza a Monticello Brianza e Calco

Come ogni anno in questo periodo torna l’antica tradizione della Gibiana e Ginee!

