Buoni spesa: sono oltre 500 richieste arrivate al Comune di Lecco

Alla prima scadenza, sono circa 500 le richieste dei buoni spesa a Lecco

La misura a sostegno delle famiglie nell’ambito dell’emergenza Coronavirus

LECCO – Ad una settimana dall’apertura dei termini, si è chiusa a Lecco la prima scadenza per l’ottenimento dei buoni spesa destinati alle famiglie in difficoltà: sono circa cinquecento le richieste arrivate al Comune da altrettanti nuclei familiari residenti nel capoluogo.

“Di queste cinquecento, 320 sono già state verificate e autorizzate – spiega l’assessore ai servizi sociali, Riccardo Mariani – dopo l’accertamento sui requisiti, a tutti daremo un riscontro via email o telefonico. Nessuno, in questo momento difficile, si senta in apprensione non ricevendo subito la risposta, stiamo lavorando tutte le richieste”.

Frutto dei 400 milioni di euro messi a disposizione della Protezione Civile Nazionale per tutti i comuni italiani, il buono spesa è erogato sotto forma di consegna al domicilio dei generi alimentari e prodotti di prima necessità.

A chi è destinato il buono spesa

A Lecco possono beneficiarne i nuclei famigliari con introito di qualsiasi natura (stipendio, cassa integrazione, pensione, pensione di invalidità) presunto per il mese di aprile non superiore a 500 euro al netto delle spese di affitto/mutuo/utenze.

L’importo del buono spesa varia a seconda della composizione del nucleo familiare (risultante dall’anagrafe comunale) ed è pari a 100 euro per ogni componente, elevato di 50 euro in presenza di minori fino a 3 anni, fino a un massimo di 650 euro.

In provincia

Il capoluogo è inevitabilmente il Comune lecchese con le maggiori richieste di buoni spesa. Negli altre realtà cittadine della provincia i numeri (ancora in aggiornamento e destinati ad aumentare) sono inferiori ma comunque significativi, come a Merate dove le richieste finora sono state 85, e a Valmadrera con 75 domande. A Oggiono mercoledì le richieste avevano superato la quarantina, 38 invece a Mandello.