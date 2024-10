LECCO – Con grande rammarico, ma le previsione meteo per domenica non lasciano alternative, è stata annullata definitivamente la burollata Tagme. L’associazione di San Giovanni aveva già rimandato l’evento da domenica 20 a domenica 27 ottobre. Oggi l’amara decisione. Ricordiamo che le iniziative dell’associazione Tagme sono organizzate per sostenere i padri del Pime missionari in Guinea Bissau sull’isola di Bubaque.