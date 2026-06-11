Bus, entrano in vigore gli orari estivi: potenziati i collegamenti turistici

Dal 9 giugno al 12 settembre la programmazione estiva

Più corse verso Valsassina e Alto Lago, dal 21 giugno torna anche il servizio BiciBus

LECCO – Con la conclusione dell’anno scolastico, entrano in vigore i nuovi orari estivi del trasporto pubblico locale gestito da Arriva Italia. L’azienda ha comunicato che la programmazione estiva sarà attiva da martedì 9 giugno fino al 12 settembre 2026 sia in provincia di Lecco sia nelle altre aree lombarde servite dal gruppo.

Il cambio di orario è legato alla conclusione delle attività scolastiche e alla conseguente variazione delle esigenze di mobilità, con una riduzione degli spostamenti degli studenti e una diversa distribuzione della domanda di trasporto sul territorio.

Parallelamente è previsto un rafforzamento dei collegamenti verso le principali destinazioni turistiche della Lombardia, con l’obiettivo di favorire una mobilità sostenibile durante il periodo estivo. Tra le aree interessate figurano i laghi di Garda e d’Iseo, oltre alle principali località montane.

Per quanto riguarda il territorio lecchese, l’azienda segnala in particolare il potenziamento dei servizi diretti verso la Valsassina e l’area dell’Alto Lago, destinazioni che durante la bella stagione registrano un significativo aumento delle presenze turistiche.

Dal 21 giugno tornerà inoltre il servizio BiciBus, pensato per favorire gli spostamenti di ciclisti ed escursionisti che scelgono il trasporto pubblico per raggiungere i percorsi naturalistici del territorio.

Tra le novità annunciate per l’estate 2026 figura anche l’arrivo del nuovo servizio “Chat&GO”, che consentirà di acquistare i titoli di viaggio direttamente tramite WhatsApp per la linea D121 Bellano–Varenna–Esino.

L’iniziativa è stata studiata in particolare per agevolare i numerosi visitatori che durante i mesi estivi raggiungono le località turistiche del Lago di Como, semplificando l’accesso al trasporto pubblico.

Nei prossimi mesi sarà inoltre introdotta una nuova modalità di pagamento contactless che permetterà ai passeggeri di viaggiare utilizzando direttamente la propria carta bancaria, senza la necessità di acquistare preventivamente il biglietto.

Arriva Italia ha precisato che ulteriori dettagli sulle nuove modalità di acquisto e utilizzo dei servizi saranno comunicati attraverso i propri canali ufficiali.

Tutti gli orari aggiornati e le informazioni relative ai servizi estivi sono disponibili sul sito dell’azienda.