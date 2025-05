Bus sostitutivi, disagi contenuti ma servono più informazioni per i turisti

Tra oggi e domenica treni sospesi tra Lecco e Colico per lavori di Rfi sulla tratta

Situazione sotto controllo venerdì mattina

LECCO – Niente treni tra Lecco e Colico da oggi, venerdì, a domenica 25 maggio, entrano in scena i bus sostitutivi messi a disposizione da Rfi. Si tratta di una ‘prova generale’ in vista della lunga estate senza treni (dal 15 giugno al 15 settembre la tratta Lecco-Tirano sarà infatti interrotta per manutenzione dell’infrastruttura).

Contenuti i disagi, almeno questa mattina, venerdì: i bus sostitutivi, in partenza e arrivo alla stazione di Lecco, si sono alternati senza grosse difficoltà trasportando pendolari (studenti e lavoratori) ma anche turisti, presenti numerosi e diretti sul lago, Varenna in cima alla lista.

A presidiare gli scambi e ad indirizzare gli utenti erano presenti diversi steward di Trenord e Rfi. Qualche passeggero ha ribadito la necessità di offrire più informazioni, soprattutto per i turisti che non parlano italiano: “In tanti sono diretti a Varenna ma non vedendolo scritto sui bus non capiscono – commenta una signora in attesa di partire per Como – diciamo che forse sarebbe utile mettere qualche cartello in più, anche sul piazzale per indicare ai viaggiatori dove attendere l’autobus evitando di occupare gli stalli riservati ai bus delle linee urbane ed extraurbane che si sono ritrovati in difficoltà a fare manovra”.



Se oggi la giornata non sembrerebbe essere particolarmente complicata si attende di vedere come andrà sabato e domenica quando, complice anche il bel tempo, l’affluenza di visitatori aumenterà, mettendo ulteriormente alla prova il sistema di trasporto sostitutivo.