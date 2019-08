Bye bye sole: in arrivo nuvole e temporali

L’alta pressione si sta indebolendo. Prevista pioggia per domani, martedì

Temperature stabili senza particolari variazioni nei valori massimi e minimi

LECCO – Nuvole in agguato nel Lecchese. Il cielo limpido e azzurro che ha contraddistinto il fine settimana appena trascorso potrebbe presto lasciare il campo a nuvole e temporali. Le previsioni meteo per i prossimi giorni vedono infatti in indebolimento il fronte di alta pressione, che ha determinato il tempo soleggiato e bello di sabato e domenica. Già da oggi, lunedì, il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso sulle montagne del Lecchese con nubi a media e bassa quota. Poco nuvoloso invece in pianura, dove sono previste delle velature a partire dal pomeriggio.

Domani, martedì, il fronte nuvoloso dovrebbe irrobustirsi con annuvolamenti lungo la fascia alpina e prealpina che vedono coinvolto, insieme a Varesotto, Comasco e Valtellina, anche il Lario. Un fenomeno che, dal pomeriggio, potrebbe dare vita anche a temporali con episodi di grandine di piccole dimensioni. Per quanto riguarda le temperature, i valori minimi sono stazionari mentre quelli massimi sono in lieve flessione.

Una tendenza, quella al peggioramento delle condizioni meteo, confermata anche per la giornata di mercoledì.