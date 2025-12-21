Caccia al tesoro al Badoni: orientamento scolastico per 92 studenti di terza media

L’Istituto Superiore Antonio Badoni ha aperto le proprie porte a 92 studenti di terza media

LECCO – Una mattinata diversa dal solito quella del 13 dicembre all’Istituto Superiore Antonio Badoni di Lecco, che ha aperto le proprie porte a 92 studenti di terza media per una caccia al tesoro pensata come momento di orientamento.

I ragazzi, divisi in otto squadre, hanno affrontato un percorso a tempo articolato in otto tappe, ognuna cronometrata, rendendo l’attività una sfida coinvolgente e stimolante, in cui collaborazione e spirito di squadra si sono rivelati fondamentali per completare il percorso nel minor tempo possibile.

Ad accompagnare i partecipanti durante l’intera esperienza alla scoperta dell’edificio sono stati gli studenti di quinta del liceo delle scienze applicate, che hanno svolto il ruolo di guide. Un’occasione di confronto diretto e arricchente tra chi sta per scegliere il proprio futuro scolastico superiore e universitario. In ogni tappa, inoltre, i ragazzi hanno incontrato insegnanti e studenti dei diversi indirizzi dell’istituto, potendo porre domande, chiarire dubbi e conoscere più da vicino la realtà della scuola.

La caccia al tesoro ha attraversato alcuni degli spazi più rappresentativi del Badoni: laboratori e ambienti didattici come quelli di inglese, scienze, matematica, elettronica e informatica, oltre alla palestra, all’officina meccanica e alla biblioteca. Un percorso pensato per offrire una panoramica concreta delle attività svolte all’interno dell’istituto e per mettere in evidenza la varietà dell’offerta formativa, che comprende tre articolazioni diverse di indirizzi tecnici (meccanica, meccatronica ed energia; elettronica, elettrotecnica e automazione; informatica e telecomunicazioni) e il liceo scientifico delle scienze applicate con potenziamento in matematica.

L’iniziativa si inserisce nelle proposte di orientamento promosse dall’istituto, con l’obiettivo di aiutare i futuri studenti a compiere una scelta consapevole, basata non solo sulle informazioni, ma anche sull’esperienza diretta. Un modo dinamico per conoscere il Badoni, vivere i suoi spazi e avvicinarsi alla realtà della scuola superiore.