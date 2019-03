Il nuovo consiglio resterà in carica per tre anni (2019 – 2021)

Lunedì 8 aprile l’insediamento dei consiglieri e l’elezione del nuovo presidente

LECCO – Eletto il nuovo consiglio direttivo del Cai Lecco che resterà in carica per il prossimo triennio (2019 – 2021).

Elezioni che si sono svolte ieri sera, venerdì, in occasione dell’assemblea generale ordinaria dei soci Cai.

Ad essere stati eletti dopo lo spoglio delle schede avvenuto nella mattinata odierna, sono stati: Alberto Pirovano (presidente uscente), Giuseppe Ferrario, Tiziano Riva, Domenico Pullano, Carla Pozzi, Donatella Polvara, Matteo Spreafico, Marco Giudici, Andrea Spreafico, Silvano Arrigoni, Ottavio Penati, Gianni Valsecchi, Claudio Santoro, Daniele Colombo e Domenico Sacchi.

Eletti anche i tre Revisori dei Conti che sono: Mario Buizza, Giorgio Rusconi e Maurizio Mariani.

Lunedì 8 aprile si terrà l’insediamento dei nuovi consiglieri eletti, incontro durante il quale verranno assegnate le cariche e verrà eletto il nuovo presidente.

Quella di ieri sera è stata una serata partecipata, come conferma il presidente uscente Pirovano: “La partecipazione è stata buona con particolare interesse non solo per il momento delle votazione, ma anche per il tema dei sentieri e dalla loro gestione. Interesse manifestato in particolar modo dai soci delle sottosezioni che hanno chiesto un aiuto nel lavoro di mappatura e in quello conseguente di rifacimento della segnaletica”.