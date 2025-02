Calcio dilettanti. Antonio Rusconi è il candidato al Comitato Regionale Figc-Lnd

L’ex Senatore entra nella lista Sergio Pedrazzini Presidente

“Voglio mettere in campo la mia esperienza per trovare soluzioni politiche concrete”

MILANO – La lista che supporta la Presidenza di Sergio Pedrazzini al Comitato Regionale Lombardia della FIGC-LND accoglie una nuova figura “di grande competenza ed esperienza nel mondo del calcio dilettantistico”. Antonio Rusconi, che ha contribuito in modo significativo a questo movimento sia sotto l’aspetto sportivo che politico, avendo ricoperto il ruolo di Deputato e Senatore della Repubblica Italiana, entra a far parte del team con il suo valore aggiunto.

Tesserato FIGC dal 1978, Rusconi è stato innanzitutto un uomo di campo: presidente e storico fondatore della Polisportiva Centro Giovanile Valmadrera, oltre ad aver ricoperto il ruolo di allenatore della stessa. Nel 2006, in riconoscimento del suo impegno e della sua dedizione, ha ricevuto la Benemerenza per i 25 anni di attività come dirigente societario.

A lui si devono soprattutto importanti leggi a favore dello sport dilettantistico, essendo stato il primo promotore dell’inserimento della Lega Nazionale Dilettanti nella distribuzione dei diritti televisivi.

Antonio Rusconi ha ricoperto il ruolo di Capogruppo nella “Commissione VII – Cultura, Istruzione e Sport” sia alla Camera che al Senato, ed è stato tra i principali sostenitori dell’introduzione del 5×1000 a favore delle associazioni sportive dilettantistiche. Inoltre, è stato promotore dell’aumento del tetto della parte detraibile per i collaboratori sportivi, portandolo da 5 mila a 7.500 euro.

Antonio Rusconi, candidato al Consiglio del Comitato Regionale Lombardia FIGC-LND, afferma: “Ho ricoperto il ruolo di Presidente di una società oratoriale che accoglie 520 ragazzi, dalla Scuola calcio alla Prima Categoria, e conosco bene le esigenze delle società. Esse necessitano di dirigenti che non aumentino i costi e sappiano come reperire finanziamenti”.

Rusconi aggiunge: “Da sempre collaboro con Marco Grassini, con cui ho lavorato proficuamente negli ultimi 20 anni, e ritenevo fosse giusto che territori come Lecco e Sondrio avessero una rappresentanza in continuità. È stata proprio la sua spinta a convincermi a candidarmi. In un periodo in cui si parla molto di sanatorie, voglio mettere in campo la mia esperienza per trovare soluzioni politiche concrete”.

Sergio Pedrazzini, candidato Presidente del Comitato Regionale Lombardia FIGC-LND, sottolinea: “L’esperienza sportiva e politica di Antonio Rusconi per la nostra squadra è una grande opportunità. Il suo curriculum parla da solo. Dal suo Comune fino alla Camera e in Senato si è speso tantissimo in favore del calcio dilettantistico. Si tratta anche di una scelta di continuità per tutto il lavoro che ha svolto a stretto contatto con Marco Grassini. Non smetterò mai di ringraziare Marco per tutte le battaglie che abbiamo affrontato insieme, per tutto il lavoro, la passione e la competenza che ha messo al servizio delle società in questi anni”.