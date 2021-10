Il sindaco Montanelli ha avuto l’onore di ricevere in comune il giocatore della Juve

Il campione è stato anche protagonista di un incontro a Lecco con glii studenti della scuola Nava

GALBIATE – “Manuel Locatelli, orgogliosi di te”. Questo il messaggio scritto sulla targa consegnata questa mattina, lunedì, al giocatore lecchese di serie A Manuel Locatelli cresciuto tra Galbiate e Pescate. Il centrocampista della Juventus è stato accolto in comune a Galbiate dal neo sindaco Piergiovanni Montanelli: “A nome della comunità e delle associazioni galbiatesi gli abbiamo consegnato una targa in onore di tutti i suoi successi”.

Un vero e proprio onore che è stato condiviso con il sindaco di Pescate Dante De Capitani, il vicesindaco Maria Butti e il neodelegato allo sport Mario Di Giugno, tutti presenti alla cerimonia di ringraziamento. A stringere la mano al fuoriclasse anche Luigi Panzeri presidente del Gruppo Sportivo Galbiate 1974. Tra il pubblico anche altri esponenti del mondo associativo di Galbiate, la mamma di Manuel e alcuni dipendenti comunali onorati della presenza di Manuel.

Locatelli in visita anche a Lecco

A tre mesi esatti dalla finale del campionato europeo di calcio, Manuel Locatelli, sempre oggi, è stato al Cenacolo Francescano di piazzale dei Cappuccini, per incontrare gli studenti della scuola secondaria di primo grado “A. Nava” e condividere con loro la sua esperienza all’insegna dei valori dello sport e dell’impegno quotidiano, indispensabile per perseguire i propri obiettivi personali.

Con Locatelli hanno dialogato il Sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, l’assessore all’Educazione e sport del Comune di Lecco Emanuele Torri, il Prefetto di Lecco Castrese De Rosa, il dirigente scolastico Vittorio Ruberto, il referente dell’oratorio Parrocchia San Francesco padre Gabriele Balbi e il presidente del G.S. Aurora San Francesco Francesco Mori, oltre che alcuni studenti della Nava.

Al termine dell’incontro il Comune di Lecco ha omaggiato con una targa al merito il campione, che a sua volta ha simbolicamente autografato il “Patto per una Comunità Educante”, il manifesto – firmato da scuole, Istituzioni locali, parrocchie, realtà del Terzo Settore e del tessuto produttivo e del commercio, professionisti, famiglie, singoli cittadini – che promuove la partecipazione diffusa della comunità cittadina quale valore e strategia educativa contemporanea. Al termine dell’incontro, Manuel Locatelli è restato coi ragazzi per alcune dediche e per una foto di gruppo nel cortile dell’oratorio.