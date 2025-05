Calcio Lecco 1912 e Comune insieme per uno stadio più inclusivo: iniziati i lavori

Il costo dell’intervento è di 76.933,24 euro. Conclusione lavori prevista entro la prima metà di luglio

LECCO – Sono cominciati lunedì 19 maggio gli attesi lavori di manutenzione straordinaria allo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco, con un intervento che punta a rendere l’impianto più inclusivo e accessibile. Il progetto, frutto della collaborazione tra il Comune e la società Calcio Lecco 1912 Srl, interessa la zona della tribuna distinti, accessibile da via Pascoli, e prevede interventi mirati all’abbattimento delle barriere architettoniche.

Le opere prevedono, tra le altre cose, la creazione di servizi igienici dedicati alle persone con disabilità, adiacenti al blocco già esistente destinato al pubblico maschile. Gli interventi comporteranno la demolizione di parte dell’esistente tribuna con l’eliminazione di 20 posti a sedere per la realizzazione dei servizi, l’eliminazione di 40 posti a sedere per la creazione di 9 nuovi posti riservati alle persone con disabilità (piazzole di sosta per le carrozzine).

Non mancano gli adeguamenti strutturali: è prevista anche la realizzazione di una rampa di accesso ed esodo per le carrozzine, ottenuta tramite il prolungamento di una sezione della rampa esistente sul lato di via Pascoli. Saranno inoltre sistemati i solai del manufatto che ospita i servizi igienici, a cui seguirà l’estensione degli impianti elettrici e idraulici per garantire la piena fruibilità delle nuove aree.

Il costo dell’intervento ammonta a 76.933,24 euro, con la conclusione dei lavori prevista entro la prima metà di luglio. Una tempistica che lascia intuire la volontà dell’amministrazione comunale di intervenire in modo rapido, senza però sacrificare la qualità degli interventi.

“Sono lavori importanti, che vanno nella direzione giusta – ha fatto sapere il Comune – e che testimoniano la volontà di investire non solo nello sport, ma anche nella dignità di chi lo vive”. Un messaggio chiaro, rivolto a tutta la comunità: lo sport è di tutti, e così devono essere anche i luoghi in cui si pratica e si vive la passione.

Lo stadio Rigamonti-Ceppi, cuore pulsante delle domeniche calcistiche lecchesi, si prepara dunque a un volto nuovo. Un cambiamento silenzioso, fatto di cemento, rampe e nuove sedute, ma capace di segnare una svolta nel modo in cui si concepisce l’accoglienza negli impianti sportivi. Un segnale concreto, che rende la città più vicina a chi ogni giorno si scontra con ostacoli troppo spesso invisibili agli occhi di molti.