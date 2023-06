Calcio Lecco: i tifosi accolgono la squadra dopo l’impresa a Cesena

Giocatori blucelesti e mister festeggiati dai tifosi al loro arrivo a Lecco

Cori e applausi per accogliere il ritorno della squadra allo stadio Rigamonti Ceppi

LECCO – Accoglienza affettuosa dei tifosi fuori dallo stadio per i giocatori della Calcio Lecco: il tifo bluceleste, giovedì pomeriggio, ha atteso il pullman della squadra di ritorno da Cesena, per condividere con la società le grandi emozioni vissute solo qualche ora prima.

Una grande impresa quella compiuta giovedì sera dalla Calcio Lecco che si è aggiudicata le semifinali di playoff di Serie C, agguantando l’attesissima finale con il Foggia che potrebbe segnare il ritorno del Lecco in Serie B dopo cinquant’anni di assenza.

Cori, applausi e fumogeni hanno salutato l’arrivo dei blucelesti di fronte allo stadio Rigamonti Ceppi. Strette di mano, abbracci per mister Luciano Foschi e per i suoi giocatori e richieste di autografi, soprattutto dai più piccoli tra i tifosi che hanno fatto il pieno di firme dei loro beniamini.

Un bel momento per la società bluceleste che sta facendo sognare la città mai come nel recente passato. Ora la concentrazione è d’obbligo in vista dell’andata di finale a Foggia (il 13 giugno) e del ritorno (18 giugno) allo stadio di Lecco.