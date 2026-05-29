Caldo e sole nel weekend, ma attenzione a domenica con possibili rovesci anche intensi

Secondo Arpa Lombardia temperature fino a 33 gradi tra venerdì e sabato, mentre domenica aumenterà il rischio di temporali intensi

LECCO – Il caldo estivo continua a interessare la Lombardia, con temperature ben superiori alla media del periodo e valori che in pianura potranno raggiungere i 33 gradi. Ma secondo le previsioni di Arpa Lombardia questa fase stabile è destinata a indebolirsi nel corso del fine settimana, lasciando spazio a un graduale aumento dell’instabilità e al ritorno di piogge e temporali nei primi giorni di giugno.

A favorire le condizioni meteorologiche attuali è un promontorio di alta pressione esteso dall’Europa sud-occidentale verso i settori centrali del continente, responsabile di giornate prevalentemente soleggiate e molto calde. Dalla seconda parte del weekend, però, l’alta pressione tenderà a perdere forza, consentendo alle perturbazioni nord-atlantiche di avvicinarsi anche all’Europa centrale e alla Lombardia.

Per la giornata di oggi, venerdì 29 maggio, è previsto cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Dal tardo pomeriggio potranno svilupparsi annuvolamenti sulle Prealpi, accompagnati da isolati rovesci e da qualche temporale che potrebbe successivamente interessare anche la pianura nel corso della serata. Le temperature massime resteranno elevate, comprese tra 28 e 33 gradi. I venti saranno deboli e variabili, mentre sulle aree montane prevarrà il consueto regime di brezza nelle vallate.

Sabato 30 maggio il sole continuerà a essere protagonista, pur con il passaggio di nubi medio-alte. In serata non si escludono locali rovesci o temporali sulle Alpi e sulle Prealpi orientali, con possibili sconfinamenti verso la pianura. Le temperature massime sono previste in ulteriore lieve aumento.

La giornata di domenica 31 maggio potrebbe segnare un cambio di scenario più evidente. Al mattino saranno ancora presenti ampie schiarite, ma dal pomeriggio sono attesi rovesci e temporali sparsi a partire dai settori settentrionali della regione. Secondo Arpa Lombardia, alcuni fenomeni potrebbero risultare di forte intensità, accompagnati da raffiche di vento sostenute e grandinate.

Lunedì 1° giugno si alterneranno schiarite e rovesci locali, soprattutto sui rilievi, mentre la tendenza per l’inizio della prossima settimana indica un progressivo aumento dell’instabilità. Tra martedì 2 e mercoledì 3 giugno sono infatti previste precipitazioni diffuse in transito verso est.

Contestualmente è atteso anche un graduale calo delle temperature, che tenderanno ad avvicinarsi ai valori tipici della stagione dopo diversi giorni caratterizzati da un clima decisamente estivo.