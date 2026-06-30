Caldo, Pronto soccorso sotto pressione: in Lombardia oltre 11 mila accessi nel weekend

Le temperature vicine ai 40 gradi hanno fatto aumentare chiamate al 118 e accessi ai Pronto soccorso

L’assessore regionale al Welfare ringrazia il personale sanitario: “La rete ha retto molto bene”

LECCO – L’ondata di caldo che nel fine settimana ha portato le temperature a sfiorare i 40 gradi anche in Lombardia ha messo sotto pressione il sistema sanitario regionale, facendo aumentare in modo significativo le chiamate ai numeri di emergenza e gli accessi ai Pronto soccorso. Nonostante il picco di richieste, la rete dell’emergenza-urgenza ha retto senza particolari criticità.

A fare il punto della situazione è l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, che parla di un weekend affrontato con numeri paragonabili a quelli registrati nell’estate del 2022, tra le più torride degli ultimi anni.

“Abbiamo già registrato un numero di chiamate e di accessi ai Pronto soccorso pari a quello di fine luglio 2022, un anno tra i più caldi che ricordiamo – ha dichiarato Bertolaso –. Nonostante la forte affluenza, il sistema dell’emergenza-urgenza ha superato la prova e la rete ha retto molto bene. Non si sono verificati ritardi significativi nei soccorsi grazie anche al dispositivo che abbiamo approntato, con un numero maggiore di uomini e mezzi nonostante il weekend e il periodo estivo”.

L’assessore ha inoltre rivolto un ringraziamento al personale sanitario, sottolineando come nei Pronto soccorso si siano registrati tempi di attesa più lunghi, resi necessari dalla priorità assegnata ai casi più gravi. “Il mio ringraziamento va a medici, infermieri, personale delle professioni sanitarie e operatori di Areu e degli ospedali, pubblici e privati, che lavorano giorno e notte in condizioni critiche”, ha aggiunto.

Le situazioni più delicate si sono concentrate nelle province di Pavia, Cremona e Mantova e nell’area del Varesotto. Nella sola giornata di domenica gli accessi ai Pronto soccorso lombardi hanno superato quota 11.000, con poco meno del 30% dei pazienti trasportati dai mezzi del 118.

Anche l’attività del sistema di emergenza ha registrato un incremento rispetto alla settimana precedente: nella mattinata di lunedì le missioni dei mezzi di soccorso risultavano in aumento del 15% nell’Area Pianura (Pavia, Cremona e Mantova), del 9% nell’Area Laghi e del 3% nell’Area Metropolitana, mentre nell’Area delle Alpi si è osservata una lieve diminuzione del 2%.

Nel fine settimana è cresciuto anche l’utilizzo del numero 116 117, dedicato alla continuità assistenziale: tra sabato e domenica sono state gestite oltre 9.000 chiamate, un dato che, secondo Regione Lombardia, conferma un ricorso sempre più appropriato ai servizi sanitari non emergenziali.

Se l’emergenza legata all’afa sembra ora in attenuazione, l’attenzione resta alta. “Stiamo superando l’emergenza afa – ha concluso Bertolaso – ma adesso non dobbiamo abbassare la guardia, perché nei prossimi giorni sono attesi temporali improvvisi e molto violenti. Non c’è tregua, ma questi sono i trend climatici ai quali dobbiamo abituarci”.