Caleotto celebra 130 anni di storia aprendo le porte della fabbrica: successo per gli Open Day

Grande partecipazione alle giornate “Fabbrica Viva” organizzate nello storico laminatoio di Lecco

I visitatori hanno scoperto da vicino il ciclo produttivo dell’acciaio e il profondo legame tra Caleotto, il territorio lecchese e l’innovazione industriale

LECCO – Centotrent’anni di storia che continuano a guardare al futuro, raccontando un percorso fatto di innovazione, tecnologia, competenze e passione. È questo il messaggio che Caleotto, parte di Feralpi Group dal 2015, ha voluto trasmettere con i due Open Day “Fabbrica Viva”, organizzati il 20 e 27 giugno nello storico laminatoio di Lecco per celebrare il prestigioso traguardo dei 130 anni dalla fondazione.

Le due giornate, riservate ai collaboratori di Feralpi Group e alle loro famiglie, hanno registrato una partecipazione superiore alle aspettative. Le adesioni sono infatti arrivate numerose e tutti i posti disponibili sono andati esauriti in brevissimo tempo, a conferma dell’interesse suscitato dall’iniziativa.

Nel corso degli Open Day sono state organizzate visite guidate all’interno del laminatoio, offrendo ai partecipanti la possibilità di conoscere da vicino una realtà produttiva profondamente rinnovata negli ultimi anni. Ad accogliere gli ospiti sono stati i volontari dell’Associazione Officina Gerenzone APS, che hanno illustrato il contesto storico dello stabilimento e raccontato il forte legame identitario tra il territorio di Lecco e la lavorazione dell’acciaio, un rapporto che rappresenta da sempre uno dei simboli dell’industria lecchese.

All’interno dell’impianto, a fare da guide sono stati gli stessi dipendenti di Caleotto, che per due giorni hanno vestito i panni di veri e propri ciceroni, accompagnando i visitatori lungo tutte le fasi del processo produttivo. Famiglie e collaboratori hanno così potuto osservare da vicino l’intero ciclo di lavorazione: dalle billette, il semilavorato di partenza, fino alla laminazione, assistendo alla trasformazione dell’acciaio in vergella, prodotto destinato ai mercati internazionali.

A sottolineare il significato dell’iniziativa è stato Giovanni Pasini, presidente di Caleotto e Consigliere Delegato di Feralpi Group. “Caleotto è una “Fabbrica Viva”: 130 anni di storia con uno sguardo rivolto al domani. Queste giornate che abbiamo voluto riservare alle famiglie dei nostri dipendenti sono state l’occasione non tanto per celebrare un traguardo, ma per condividere la nostra spinta verso l’innovazione e verso la qualità che abbiamo concretizzato in questi dieci anni. Nulla di tutto questo sarebbe possibile senza le nostre persone. Abbiamo investito sulle competenze, sul talento dei nostri Steel Specialist, e unito la competitività alla sostenibilità, perché solo così possiamo creare valore e benessere per la comunità”, ha dichiarato.

Pasini ha poi rivolto un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento. “Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che sono venuti a farci visita, condividendo con noi questo momento, e un “grazie” va a chi ha dedicato il proprio tempo, la propria energia e passione per organizzare l’evento e accompagnare i nostri ospiti lungo il percorso aziendale”, ha aggiunto.

Le celebrazioni per i 130 anni di Caleotto non si concludono però con gli Open Day dedicati ai dipendenti. Nel corso del 2026, infatti, il laminatoio di Lecco aprirà le proprie porte anche al grande pubblico.

Sono già in programma quattro appuntamenti, tra settembre e ottobre, durante i quali sarà possibile partecipare gratuitamente alle visite guidate dello stabilimento. Per prendere parte agli eventi sarà necessaria l’iscrizione preventiva. Tutti i dettagli sulle modalità di partecipazione saranno pubblicati nei prossimi giorni sul sito www.caleotto.com e sui canali social ufficiali dell’azienda.