Voci per San Martino, protagonista il Coro Calauce

Durante la serata consegna del riconoscimento i calolziesi meritevoli

CALOLZIOCORTE – E’ in programma sabato 13 novembre alle ore 21 il concerto “Voci per San Martino” organizzato in occasione delle celebrazioni del Santo Patrono da Parrocchia, Comune e Pro Loco. Protagonista il Coro Calauce di Calolziocorte diretto dal Maestro Fabio Pizzalunga (Fabio Locatelli al pianoforte, Hiroko Morita soprano, Filippo Pina Castiglioni tenore, Ottavio Aondio basso).

Durante il concerto un momento sarà dedicato alla consegna del Premio San Martino, un riconoscimento che l’amministrazione comunale riserva a cittadini, associazioni o aziende di Calolziocorte che abbiano acquisito particolari meriti negli ambiti sociale, culturale, sportivo, artistico, scientifico, economico, imprenditoriale o in qualunque altro settore delle attività umane e che in tal modo abbiano favorito la notorietà della città di Calolziocorte.

Per partecipare alle serata che si svolgerà nella chiesa di San Martino vescovo a Calolziocorte è necessaria la prenotazione ai seguenti numeri: Pro Loco (3924145664 – 3924159614); Biblioteca (0341643820). Obbligo di green pass.