Calvin Harris al Nameless Festival 2026: live in Italia dopo 13 anni

Svelato il primo headliner dell’edizione 2026 del Festival che si terrà al Bione (Lecco)

Il dj di fama globale calcherà il palco dell’edizione estiva del Nameless

LECCO – Il Nameless Festival svela il primo headliner dell’edizione 2026: salirà sul palco, a distanza di 13 anni dall’ultimo live in Italia, il dj, producer e cantautore di fama globale Calvin Harris. Figura di spicco della musica dance attuale, ha battuto record mondiali e conquistato i primi posti delle principali classifiche musicali. Ha totalizzato oltre 56 miliardi di stream nella sua carriera, diventando la punta di diamante del roster di Sony Music e uno degli artisti più visti su YouTube. Ha collaborato con artisti di fama mondiale tra cui Frank Ocean, Pharrell Williams, Rihanna, The Weeknd e Travis Scott, solo per citarne alcuni. Il suo lavoro gli è valso numerosi premi e nomination musicali, tra cui 14 nomination agli MTV VMA e 2 vittorie, 5 nomination ai Grammy e una vittoria ai Grammy Award 2013 nella categoria “Best Music Video” per “We Found Love”.

Con questo primo headliner Nameless Festival, che si svolgerà dal 31 maggio al 1° giugno nella nuova venue del “Bione” di Lecco, inaugura ufficialmente con questo annuncio la line up dell’edizione estiva, che sarà anticipata da Lake Como Music Week, uno speciale evento diffuso che si terrà dal 26 maggio al 1° giugno. Una settimana di attività, side events, showcase e talks dislocati sul territorio della città di Lecco e non solo, il tutto organizzato in un contesto e paesaggio unico e famoso nel mondo: quello del Lago di Como.

Inoltre, l’anno prossimo l’appuntamento con il Festival sarà doppio: sabato 14 e domenica 15 febbraio a Barzio si terrà Nameless Winter Edition. Un’idea nata dalla volontà di offrire un’esperienza più intima, immersiva e focalizzata sulle radici elettroniche del Festival. L’edizione invernale prevederà una selezione artistica pensata per un pubblico attento ai suoni più attuali ma con uno sguardo sempre rivolto alla giusta atmosfera, con l’obiettivo di creare connessioni con la community e un rapporto sempre più stretto con chi segue il Festival da anni e ne ha plasmato il DNA. Ad inaugurare la line up è il dj di fama mondiale Axwell.